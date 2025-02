La edad de las preposiciones

Esta primavera, he descubierto las sudaderas y ahora entiendo a los adolescentes encapuchados. ¡Qué bien se va por la calle con la cabeza cubierta, aislado del mundo, viviendo con introspección y misantropía! Vestir así a mi edad provoca comentarios jocosos, mi madre se escandaliza y ... mis compañeras dicen que por detrás parezco un muchacho y de frente parezco otro señor que intenta ser joven. Pero con sudadera, encapuchado y un poco de salero, doy el pego.

Hay que ponerse unas gafas de sol, colocarse en las orejas unos auriculares y caminar con estilo, como si llevaras el ritmo de un trap, un rap, un hip hop… Si tienes hambre, no pidas un bocata de, sino un bocata en plan… En plan de queso y bacon, en plan de lomo con pimientos. Y si algo te gusta, no digas que te mola, tampoco uses lo de está facherito, eso es del otoño pasado. Ahora hay que alabar así: «Está to guapo… Está to flama».

Capucha, cadencia, argot… Seguro que así pasas por un tío joven con estilo en el Viña Rock dentro de un mes, pero solo hasta que te encuentres con un grupo de chicas listas y te hagan pasar la prueba de las preposiciones. Sí, parecerá una tontería, pero está sucediendo. Te preguntan la edad, dices que treinta y tantos y te proponen jugar a las preposiciones, así, con buen rollo, cantándolas a coro, con muchas risas. Y tú coreas: «A, ante, bajo, cabe…». Te han «pillao». Eres uno de 50. Ninguno de treinta y tantos dice que cabe y so son preposiciones y los jóvenes de verdad, que también se las saben de memoria, añaden cuatro que tú no tienes ni idea: «Durante, mediante, versus y vía». Así que déjate de sudaderas con capucha y vuelve al jersey de pico so pena de hacer el ridículo.