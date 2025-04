Ni un concejal

Comenta Compartir

El verdadero día de reflexión es hoy. Lo del sábado fue una antigualla, una pantomima, un paripé, una manera de promocionarse en los medios sacando ... al perro, comiendo en familia, yendo al cine… Al fin y al cabo, otra forma de hacer campaña. La reflexión de verdad llega hoy lunes, el día después, esta mañana en que miles de postulantes se han despertado en toda España con resaca y desilusión, han abierto los ojos y allí estaba su pareja recordándoles su triste condición: «¡Quién te mandaría meterte en este berenjenal! Te has gastado cientos de euros, te has agotado, tienes el estómago hecho una pena, has perdido un montón de amistades y no habéis sacado ni una miserable concejalía».

Esta reflexión pesimista es la que predomina porque las elecciones locales son como la lotería: lo normal es que no toque. En mi ciudad, por ejemplo, se presentaban 250 aspirantes a un sillón municipal y solo han salido 25. El resto, 225, debatiéndose entre la depresión y la incomprensión, están preguntándose por qué se embarcaron en esta quimera y, tras reflexionar hasta la madrugada, han decidido que una y no más. Pero ya digo, es como la lotería: volverán a comprar un décimo en cuanto los halaguen y les digan que solo ellos pueden cambiar el mundo. Después están quienes han ganado, que padecen angustia desde anoche. Salvo si su profesión es la política, el resto se ha levantado con congoja y su reflexión conduce a una pregunta desasosegante: «¿Pero qué hago yo aquí? Si a mí lo que me gusta es pasear tranquilamente y no que me atosiguen con problemas». Reflexionen hoy que pueden porque a partir de mañana no tendrán ni un minuto para relajarse. Recuerden: son concejales. ¡Tremendo!

