Comenta Compartir

En el tiempo en que estaba bien visto describir la ropa de las señoras, cuando me mandaban a cubrir un evento, llevaba un catálogo de ... pinturas Valentine para acertar con el color de las faldas, blusas y blazer femeninas. Así que me sentaba en una esquina, me fijaba en el traje de la delegada del Gobierno o de la concejala de Cultura, consultaba el catálogo de pinturas y precisaba su color: sombra verde belga, tierra negra molida o la tonalidad que más me gustaba describir: rosa plim.

Hoy, contar cómo visten las señoras en los actos sociales se considera micromachismo, pero describir el atuendo masculino sí entra dentro de la modernidad prescriptora. Lo malo es que los varones siguen teniendo un armario tan aburrido que escribir sobre su imagen exige tal dosis de esfuerzo literario que uno acaba por abjurar de las metáforas y se rinde ante la monotonía varonil de los azules. Viendo a Carlos Alcaraz vencer en el Open de Madrid, cada vez que la cámara repasaba las gradas, no distinguía más que americanas y camisas azules. Consulté mi viejo catálogo y Feijóo combinaba una americana azul galicia (sic) con una camisa azul lirio; Iceta compaginaba azul marruecos con azul bahamas y así toda la grada masculina hasta llegar a Almodóvar, que vestía colores tan modernos que Valentine no los ofertaba hace diez años. Curioseando en el Instagram de Pedro Sánchez, descubro que el azul rapsodia apabulla y el azul lila hortensia abruma. Sin embargo, en el de Yolanda Díaz, hay jerséis rojo cal, chaquetas mandarina fresca, pantalones verde toronjil y hasta un vestido bronce óxido ciruela. ¡Cómo echo de menos el tiempo en que estaba bien visto describir la ropa de las señoras!

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Opinión HOY