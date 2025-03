Aviso a veraneantes

Comenta Compartir

Me he adelantado al verano y estoy pasando una semana de vacaciones en la playa. Adelantarse a la temporada alta supone un buen ahorro, por ... eso creo que he gastado más preparando la estancia que disfrutándola. Visto así, el veraneo tiene el encanto añadido de que no solo te entretienes la semana de excursión, sino también ese mes de preparativos en el que un día vas a por cremas protección 50, tres por el precio de dos, otro día te acercas a por unas sandalias cangrejeras y no pueden faltar las minitumbonas plegables, la manta impermeable para dormir la siesta a la sombra, gafas para mirar bajo el agua, pelota para jugar en el agua, cometa para volar por encima del agua, y gorras chulis, camisetas chachis, bañadores guais.

Como el tiempo a principios de junio no es aún estable, no podía fiarme y debía traer un chubasquero desenfadado y un botiquín con 'ibupro', 'paraceta' y algo para el estómago. En fin, un mes de compras para una semana de veraneo anticipado. Y no sonrían porque a todos ustedes les va a suceder algo parecido. Viajen en junio o en agosto, llenarán su maleta de 'porsis': por si llueve, por si voy al spa, por si leo, por si me quemo, por si no duermo. Lo malo es que el sábado vuelvo a casa y a ver qué hago con tanta compra inútil: las cremas son tan espesas que mi cara parece la del payaso diabólico, las cangrejeras serían buenas para la playa, pero inútiles en tierra firme, las sillas/tumbonas ya no caben en el trastero y un chubasquero, en Extremadura y en verano, es una prenda inútil. Un mes comprando, una semana en la playa y el resto del verano aguantando las críticas por inútil, gastoso y caprichoso. Aviso para veraneantes: contrólense.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Turismo

Verano