El pasado fin de semana, viajé a Évora y la ciudad estaba llena de carteles anunciando conciertos, conferencias y actos conmemorativos del 50 aniversario de la revolución portuguesa, que se celebra el próximo jueves, 25 de abril. Pero no fue eso lo que me llamó ... la atención, sino que en todos los baños públicos de la ciudad y en los aseos de bares y restaurantes sigue habiendo papel higiénico. Considero el papel higiénico un buen índice para medir la atención de las instituciones y los particulares hacia la ciudadanía. En Portugal, siempre hay papel en los retretes públicos y no cobran por entrar. En España casi nunca, excepto si se espera una visita de los inspectores Michelin. Y en el resto de Europa sí hay papel, pero te cobran.

Les parecerá una tontería, pero fíjense: solo un país donde no se racanea con el papel higiénico es capaz de hacer una revolución colocando claveles y no balas en los fusiles, solo en Portugal es posible que la izquierda se abstenga para que gobierne la derecha en minoría y no tenga que aliarse con el populismo racista y xenófobo, solo en Portugal van a conmemorar su Revolución de los Claveles con recitales, sin rencores.

En España no solo no ponemos papel higiénico en los baños públicos, sino que, cuando lo hay, lo robamos. No es de extrañar, entonces, que cuando se inauguró recientemente un puente en Badajoz sobre el Guadiana y se llamó '25 de abril', hubiera revuelo, disputas en redes, protestas y descalificaciones. Aquí, no solo nos enfrentamos por nuestros golpes de Estado y nuestras guerras, sino que nos peleamos por las revoluciones de los demás. Deberíamos cambiar y podríamos empezar por lo sencillo: poner papel higiénico.