243 vírgenes

En mi provincia, hay niñas con nombres tan raros como Puerto y Montaña. Estos patronímicos tan empinados honran a las patronas de las dos ciudades ... más importantes: la Virgen de la Montaña en Cáceres y la del Puerto en Plasencia. Esta Semana Santa, la corona de la Virgen del Puerto se ha hecho viral porque unos ladrones la han robado de una exposición en la que ni había alarma ni funcionaban las cámaras. La corona está valorada en un millón de euros y Plasencia está consternada al perder la corona de su patrona e indignada por la falta de vigilancia.

En cuanto a la Virgen de la Montaña, tras la Semana Santa, baja de su santuario a mi ciudad y todo Cáceres se acerca a la concatedral a rendirle honores. Si la del Puerto tiene, o mejor tenía, una corona de un millón de euros, regalada por el pueblo, la de la Montaña es la segunda de España con más mantos (170), aunque lejos de la del Pilar, que ostenta el liderato (560), todos regalados por decenas de particulares, instituciones o la reina Isabel II.

Las vírgenes son un tema muy primaveral. Solo en mi región, hay 243 templos y ermitas que honran a otras tantas vírgenes diferentes en 183 pueblos, que estos días celebran su romería. A mí me parece una suerte de politeísmo entrañable y enraizado en la religiosidad popular, pero en lo tocante a coronas y mantos, sigo a mi párroco, más partidario de la solidaridad y la integración que de los oropeles y el lujo. Sin embargo, callo por prudencia. Hace años, mientras repostaba combustible, el gasolinero me dio un consejo: «Si no quiere usted tener problemas, deje de ironizar sobre las vírgenes y las corridas de toros y no perderá lectores». Y obedecí. Hasta hoy.