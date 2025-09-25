Lo del transporte escolar

Comenta Compartir

¿Pero no decía la señora consejera que lo que solicitaban las empresas no era legal y que no iban a ceder al chantaje? ¿Ahora ... resulta que ya es todo legal, de la noche a la mañana, cuando le han visto las orejas al lobo (votos en juego) por las protestas en todos los pueblos afectados? Así que a tragar una vez más, que de tragaderas ya aprendió bien en su día María Guardiola y ahora puede dar y da clases a sus consejeros/as. Pero lo más lamentable e inexplicable para las familias de los alumnos afectados es no saber a qué se han dedicado desde la terminación del curso pasado, durante los más de dos meses transcurridos de verano, para tener este problema resuelto y no esperar a que les explote el mismo día en que empieza el nuevo curso escolar. Bueno, sí sabemos a qué se han dedicado: a lo que más les gusta, a toda clase de eventos, donde lo más importante es salir en la foto, siendo la número uno la señora presidenta (que se lo digan, por ejemplo, al consejero Abel Bautista, al que hay que reconocerle que ha sido el único que realmente hemos visto que ha estado al pie del cañón, dando la cara cada día, en los incendios sufridos, para llegar al final de los mismos nuestra querida María y robarle el protagonismo con un mosaico de numerosísimas fotos, en las que aparece repetidamente siempre ella). Fiestas, acontecimientos varios, circo, cervezas, toros, caza, … menos estar en sus despachos, trabajando para adelantarse y solventar los posibles problemas que pudieran esperarse. Un claro ejemplo, de nuevo, de la inexperiencia, de la incompetencia, de la falta de gestión y del desgobierno de esta Junta de Extremadura.

Temas

Cartas al director