¿Qué ha pasado este martes, 19 de agosto, en Extremadura?
El consejero tránsfuga

J. M. Rodríguez Figueredo Montijo

Martes, 19 de agosto 2025, 23:16

Gestor de fincas rústicas –cinegéticas, forestales, agrícolas y ganaderas–, miembro de la junta directiva de la Federación Extremeña de Caza en representación del sector privado ... y miembro fundador de la Mesa Extremeña de la Caza, así como presidente de la Asociación de Profesionales de Caza de Extremadura. CEO de Sierra de San Pedro S.L. (2003-2013), la empresa profesional de caza más antigua de España, y cazador profesional en Zimbabwe (1993-1994). Sancionado en dos ocasiones, en los años 2024 y 2015, por incumplimiento de la Ley de Caza en Extremadura en unas monterías. No era consejero ya de Vox, sino de María Guardiola, con competencias en caza, pesca y tauromaquia, gestión forestal y asuntos como la prevención y extinción de incendios y la política de regadíos. Con semejante currículo, ¿qué necesidad tenía este hombre de añadir una licenciatura inexistente, si con todos los «méritos» anteriormente relacionados le bastó a Guardiola para nombrarlo consejero ejemplar? Cosas y casos de la pobre condición humana...

