Los incendios devastadores que arrasan Extremadura cada verano no pueden ser fruto del azar, sino el previsible resultado de décadas de negligencia política y abandono ... rural. Dice el refranero: «obras son amores, y no buenas razones», pero nuestros representantes políticos llevan años viendo nuestros bosques arder.

El despoblamiento rural ha eliminado la gestión tradicional que mantenía limpios los montes. Sin ganado que paste ni personal que desbroce, se acumula una biomasa combustible que transforma cualquier descuido en tragedia. En ocasiones no hace falta ir al monte. A diario lo podemos observar en las cunetas aledañas a nuestras carreteras en las que el pasto impide ver las señales de tráfico. El cambio climático agrava este panorama con sequías más intensas y temperaturas récord, mientras las administraciones se conforman con planes que jamás se ejecutan.

«El político piensa en las próximas elecciones; el estadista, en las próximas generaciones», escribía James Freeman Clarke. Extremadura necesita estadistas que apuesten por la gestión forestal preventiva: pastoreo controlado, cortafuegos eficaces y silvicultura adaptativa, no políticos que solo aparecen cuando las llamas salen en televisión para difundir la responsabilidad en los otros.

La prevención cuesta menos que la extinción, pero exige planificación y presupuestos continuos. Nuestros bosques no pueden esperar más promesas vacías que se desvanecen con el humo de cada incendio.