¿Qué ha pasado este domingo 10 de agosto en Extremadura?

La religión

J. F. Ramón Sánchez

Torremayor

Domingo, 10 de agosto 2025, 22:48

En tiempos de polarización es conveniente recordar que la religión es aquello que ata de nuevo, aquello que no divide, que une. San Agustín desde ... el continente africano entendía la religión como el reencuentro del alma con lo divino. Ese vínculo que nos eleva y nos une. No debemos confundir las churras con las merinas y tener en cuenta que una cosa es la religión y otra son las distorsiones políticas que se hacen de ella. El cristianismo no son las cruzadas, de la misma manera que el islam no es el islamismo extremista. Las manifestaciones violentas traicionan la esencia de la religión: el amor, la paz y la justicia que ambas religiones predican. España es un ejemplo de lo que las diferentes religiones y culturas nos han aportado. Recuérdese el legado andalusí, los sistemas de riego, el flamenco, la guitarra y las cuatro mil palabras que enriquecen nuestro idioma y las especies que lo hacen en nuestra cocina. Ojalá la extrema derecha no nos divida y podamos recuperar el sentido original de la religión.

