Lecciones de la democracia ateniense

Nunca, como en estos días de septiembre, explicar a mis alumnos, tal y como hago muchos años, cómo surgió la democracia ateniense me ha interpelado ... tan profundamente y me ha obligado a reflexionar sobre la actualidad, conectando la vivencia de la Atenas clásica con la realidad política de nuestros días. Me ha sucedido de manera especial al explicar en qué consistía la isonomía (igualdad de todos los ciudadanos ante la ley) y la isegoría (igualdad a la hora de intervenir en política; en suma, libertad de expresión), las dos grandes contribuciones de la democracia ateniense. Frente a siglos en los que las élites oligárquicas habían dominado a las clases populares, las reformas llevadas a cabo por Solón y por Clístenes pusieron las bases de un nuevo «contrato social» (si se nos permite la expresión) en el que todos los ciudadanos libres (esclavos, extranjeros y mujeres eran harina de otro costal) tenían los mismos derechos y deberes en una Atenas que se convirtió en modelo para todos aquellos pueblos que ansiaban la libertad frente a estados férreos como Esparta. Es más, el gran avance que supuso que las leyes pudieran ponerse por escrito para público conocimiento de todos los ciudadanos y la progresiva extensión de la alfabetización pusieron coto a otro de los atropellos de los oligarcas: la interesada interpretación de las leyes «no escritas» en beneficio de aquellos que deseaban extender su dominio sobre el conjunto de los ciudadanos para salvaguardar sus privilegios individuales o de grupo. El hecho de que todos los ciudadanos pudieran tener un conocimiento exacto tanto del contenido de las leyes que regían la vida civil como de sus implicaciones penales en el caso de infringirlas fue un avance que contribuyó de manera decisiva a mejorar la convivencia. Si a ello le unimos que todos los ciudadanos tenían no solo el derecho de defenderse o acusar en los procesos legales sino también el de levantar la mano en la asamblea e intervenir en la política interior y exterior de su ciudad comprenderemos que esa auténtica rareza que fue Atenas en el mundo antiguo, la primera democracia de la historia, se convirtiera en un referente para la posteridad.

Por supuesto, también he explicado a mis alumnos que ese cuadro idílico no era perfecto. Los nuevos derechos y obligaciones de la democracia no eran disfrutados por igual por todos los ciudadanos. Una mayor formación o una mejor posición económica propiciaban que unos ciudadanos tuvieran más posibilidades que otros a la hora de conseguir la mejor defensa en un proceso penal o una intervención política más eficaz. Del mismo modo, este sistema en el que los ciudadanos tenían no solo el derecho de votar en asamblea sino la obligación de emitir sentencia en los tribunales populares de justicia (que no contaban con jueces profesionales sino con ciudadanos elegidos por sorteo) facilitaba el caldo propicio para que ese escualo de la política, el demagogo (literalmente «el que arrastra al pueblo»), pudiera campar a sus anchas. Así, políticos profesionales como Cleón alcanzaron las más altas cotas de poder gracias a su capacidad para decir en cada momento aquello que creían más conveniente para convencer al pueblo, sin importarles lo más mínimo la verdad de sus afirmaciones. Del mismo modo, sofistas como Gorgias enseñaban a defender con gran persuasión una idea y, acto seguido, su contraria sin importar cuál fuese la verdad. Una capacidad que no les causaba ninguna vergüenza, sino que, bien al contrario, les hacía ser objeto de admiración del populacho. El objetivo era persuadir a los ciudadanos sin importar los medios empleados. Para un demagogo, lo único que contaba era alcanzar los fines que le permitían primero conquistar el poder y luego mantenerse en él sin tener en cuenta los intereses del pueblo.

No obstante, a pesar de todos sus defectos y todas sus interesadas desviaciones, la conclusión a la que siempre llego en mis clases es que el sistema político desarrollado en la Atenas del siglo V a. C. ha sido el modelo de nuestras democracias parlamentarias y ha aportado la base no solo de nuestra convivencia sino también de la conquista de los derechos civiles que hoy disfrutamos. De hecho, buscando imitar sus virtudes y evitar sus excesos, se intentó reproducir en la República romana, en la Florencia del Renacimiento, en la Francia de la Revolución, en el nacimiento de los Estados Unidos o en las constituciones de las democracias contemporáneas. Y la comparación con otros experimentos políticos autoritarios que han pretendido acabar con la democracia aporta, sin duda, un saldo netamente positivo.

Por todo ello, siendo conocedores tanto de sus virtudes como de sus defectos, sería bueno que nuestros políticos de hoy, sean del signo que sean pero sobre todo aquellos que tienen la posibilidad de gobernar, fueran siempre conscientes de lo que significó el nacimiento de la democracia a la hora de conducir a un buen puerto la nave del estado. Reflexionar en profundidad sobre el verdadero valor de la isonomía y de la isegoría, tener presente esa larguísima lucha por alcanzar la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley independientemente de su clase social o de su lugar de procedencia, evitar las interpretaciones interesadas de las leyes que rigen nuestra convivencia para favorecer intereses particulares o impedir que quienes defienden empeños espurios obtengan victorias vergonzantes frente al grueso de los ciudadanos (subvirtiendo aquello que se ha denominado como el «bien común») deberían ser obligaciones inalienables para todos aquellos que han sido elegidos para representarnos.