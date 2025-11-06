HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Cartas al director

Día de Todos los Santos

J. A. Barquilla Mateos

Huertas de Ánimas

Jueves, 6 de noviembre 2025, 01:00

Nos gustaría escribir una carta a los vivos y a los muertos para que la recibiéramos el día de Todos lo Santos, cuando el cementerio ... es una ciudad de noviembre llena de vida y de muerte. Y no sabemos que en el cementerio no habita nadie, ni siquiera los difuntos, los que fueron vivos y dejaron de ser y de estar entre los vivos y quizá habitan solo en nuestro recuerdo o en nuestro sentimiento y se hacen cargo de la pena que podamos sentir los vivos. Hay fotos junto a algunos nichos; fotos donde se quedó una sonrisa congelada o una mirada sin brillo. Ahora pondremos velas encendidas junto a los nombres y apellidos de los seres queridos. Las llamas pequeñas de las velas y los faroles solo alumbrarán un nombre, un retrato o un recuerdo. Nadie habita el camposanto cuando queda solo la noche y los cipreses oscuros en el silencio total. Quedan las velas que no alumbran a nadie y la luna quizás que no es nadie tampoco, es solo un recuerdo de noches enamoradas, de antiguos idilios que vivieron los que ya habitan sin vivir las parcelas tristes del cementerio. Día de Todos los Santos para reflexionar si queremos en lo poco que valemos o el sinsentido de todos los afanes que nos acompañan en la vida. Esto no quiere decir que desechemos las ilusiones, porque la vida merece la pena vivirla con ganas, y habremos de vivirla con luchas, con optimismo y a tope, pero cuando visitemos el camposanto el día de los Santos, estaría bien que dejáramos flores para los vivos y para los muertos, para nosotros mismos que estamos tan cerca de la nada, del recuerdo, o de otra vida que nadie sabe dónde tiene sus puertas.

hoy Día de Todos los Santos