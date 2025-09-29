Comenta Compartir

Las ánimas del purgatorio, un cuadro que hay sobre la cama en la que duermo. La cama donde durmieron mis padres y probablemente mis abuelos. ... Pero el cuadro de las ánimas esta en la penumbra del cuarto, y las ánimas están desnudas, cubiertas por el fuego estático, cubierta su desnudez por el pudor del pecado,con las manos de esas mujeres que son las ánimas elevadas hacia la Virgen, hacia el niño, o hacia las cuentas de un rosario, no sabría decirlo, en actitud suplicante. Porque estoy releyendo 'Las ánimas del purgatorio', de Umbral, y como una cosa lleva a la otra, el libro me ha impulsado a escribir un poco de esto, aunque ese libro no habla casi nada del tema. Es el libro de la tuberculosis de Umbral, y sobre las ánimas habla como de pasada. El día de las ánimas del purgatorio es el 2 de noviembre, también el de los fieles difuntos, pero las ánimas están aquí, en la penumbra azul del cuarto y huelen a libro, porque tengo muchos en el cuarto de la ánimas. Pero hay una ventana que da a la calle, y por esa calle transcurre la vida cada hora, menos por la noche, que solo transitan los muertos del pasado, o los gatos silenciosos, porque cada gato lleva un muerto dentro por las noches. Esta es una tonta reflexión que es la cola de un sueño donde uno sacaba a pasear a un muerto por cualquier parte, cosas que a nadie le extrañaba, y después le devolvía a a su catacumba o algo así, pero a veces el muerto se quería demorar con cualquier cosa y se hacía el remolón para no volver al nicho. Curiosamente, el sueño dentro del sueño no me parecía macabro, solo un poco repugnante, y no lo consideré como una pesadilla. Creo que podría interpretarlo, lo que me hace pensar con el debido respeto, que Freud, en ese aspecto no me serviría de mucho. Hay sueños que uno mismo acierta a coordinar con sus vivencias, pensamientos, temores, anhelos, etc. Y como las ánimas, como el muerto del sueño, como los gatos que riñen y lloran como niños, el mundo está así, poco más o menos, suplicante, vacío, enfrentado, loco, como un muerto que sale a pasear sin saber que está muerto, pero escucha las bombas, los tiros, la guerra, la muerte de millones de inocentes, la amenaza del apocalipsis, pero no siente nada de nada, porque está insensible al horror, más o menos como el mundo.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión