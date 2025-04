Izquierda unida y dividida en Francia

Comenta Compartir

Las formaciones más relevantes de la izquierda francesa concurrirán a las legislativas del 12 y 19 de junio con una alianza que parecía imposible pero ... que llega espoleada por la debacle sufrida en las elecciones que dieron el segundo mandato a Emmanuel Macron. El acuerdo suma a La Francia Insumisa –casi el 22% de los votos en la primera vuelta de las presidenciales–, los Verdes, el Partido Comunista y a unos socialistas camino de la irrelevancia que, en solitario, arriesgaban perder el poder local y regional que todavía atesoran. El Consejo Nacional del partido de Miterrand y Hollande aprobó la entente por un 62%, insuficiente para impedir una revuelta interna con anuncios de abandonos y de huidas hacia las filas del rebautizado grupo de Macron. No era fácil la decisión para el Partido Socialista, pero esto no disculpa que opte por la vía cómoda de intentar aprovechar el viento de cola que impulsa a Jean-Luc Mélenchon al coste de transigir con su populismo y su antieuropeísmo. Y a riesgo de verse difuminado por la figura avasalladora del dirigente 'insumiso'. La tarea del trabajo de calle para recuperar a sus antiguos votantes garantiza una travesía del desierto pero la senda elegida no garantiza el éxito.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Opinión HOY