Izquierda y derecha

«Soy liberal porque creo que lo primero es la libertad. Soy socialista porque creo que hay que velar siempre porque las libertades individuales no se ejerzan contra el bien común. Soy conservador porque estimo que sin un mínimo orden no puede haber ni libertad ... ni justicia». Nadie, actualmente, se definiría como lo hizo Salvador de Madariaga; probablemente le tacharían de tibio y ambiguo. En la sociedad española de los últimos años solo se conciben opiniones y juicios extremos y partidistas; se es de derecha o de izquierda, rojo o azul, siempre de un color político y social muy definido, incluso chillón. No se concibe el liberalismo, el eclecticismo y la síntesis en la ideología personal; solo prevalecen los tópicos manidos, como los clásicos de que «la derecha solo defiende a los ricos» o «la izquierda a los pobres». ¿En qué zona ideológica situaríamos, en 2022, a Madariaga? Marañón dijo que el ser liberal no es una política, sino un modo de ser. Los grandes liberales españoles pasaron a la historia y al olvido.

Cartas a la directora