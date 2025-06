Comenta Compartir

En estos días en que, al parecer, los españoles empezamos a conocer los motivos por los que la Península Ibérica quedó a oscuras el pasado ... día 28 de abril, agradezco estas líneas en el diario HOY para hablarles de «el otro apagón». Ese otro apagón es el que estamos sufriendo sistemáticamente miles de españoles y, por ende, cientos de extremeños a diario. Somos muchos los que, con esfuerzo y una gran inversión, instalamos placas solares en los tejados de nuestras casas. Unos, convencidos por su beneficio al medio ambiente, otros por su rentabilidad a largo plazo. Ahora bien, qué es lo que en realidad sucede en muchos pueblos y zonas rurales de nuestra querida España, pues lo que sucede es que la redes de las distribuidoras –los cables que afean desde hace años las fachadas de todas nuestras casas– no están preparadas o dimensionadas para que la energía de nuestras placas solares pueda ser reutilizada. Es decir, montas una planta de 8kw, con el deseo o la esperanza de que, en parte, esa producción podrá destinarse a excedentes y, sin embargo, la realidad es que no. Que no puedes verter el excedente porque las distribuidoras son las que, bajo monopolio, deciden sobre la red de distribución. Todo ello a pesar de que una norma lo permite de forma clara y tajante.

Sol, solecito, calientame un poquito o, al menos, hasta donde las distribuidoras quieran y permitan.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión