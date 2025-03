Luvenes dum sumus

Según el escritor-reportero-académico Arturo Pérez-Reverte «estamos criando jóvenes indefensos para cuando venga el apagón». Líbreme la humildad de contravenir a tan insigne ... pensador, pero, en mi ignorancia, hay algunos de esos términos que no llego a entender.

Por ejemplo, «indefensos». Como no soy académica, igual mi concepto de indefensión no es tan preciso como el suyo pues siempre había creído que los más fuertes en el ciclo natural eran los jóvenes. Solo hay que saber de qué tienen que defenderse.

Porque, claro, si trasladásemos a alguno de nuestros muchachos al siglo XVII, en el que el escritor es experto, supongo que tardarían menos que la lechuga británica en salir tarifando con cualquier espadachín contra el que, ahí sí, estarían indefensos. Si acaso, Dios no lo quiera, se viesen en medio de alguna guerra como las que él, con magnífica pluma, cubrió, de no ser soldados profesionales, serían carne de cañón, aunque, según sus palabras, todos «sometidos a una situación determinada, podemos ser tan violentos, tan crueles, tan salvajes y tan despiadados como cualquiera», jóvenes incluidos.

Ahora, si pudiera ser que viviesen en el siglo XXI en un país sin conflictos bélicos, como espero y deseo que hagan mis hijos, y que, en vez de con el florete, puedan defenderse con la tecnología y, en lugar de con el fusil, con el conocimiento, servidora no los consideraría tan indefensos.

Tampoco entendí lo del apagón. Para ilustrarnos, el filósofo utilizó la metáfora de la linterna. Antes todos guardábamos pilas para cargarla si acaso se iba la luz. Ahora, según el señor Pérez-Reverte, ya solo hay linternas que se enchufan y claro, en un hipotético apagón no servirían de nada. Siento desmontarle el símil, pero lo que ahora se lleva son linternas solares, esas que, gracias a la investigación de jóvenes y mayores, funcionan –incluso de noche– cargándose con el sol. Claro que, si el apagón al que se refiere es el colapso final, ahí, siento decirlo, pero estamos todos igual de jodidos e indefensos.

Los abuelos de nuestros jóvenes vivieron una guerra y su hambruna. Sus padres crecimos bajo el dogma de la austeridad. Ellos no conocen el hambre (no en su mayoría. Muchos no pueden permitirse un –imprescindible– ordenador ni pagarse una excursión escolar), pero saben lo que significa «crisis», «paro» o «incertidumbre».

Están, según el escritor, «en inferioridad de condiciones con otros países». Ni sé de qué países habla ni tengo por qué presuponer que un día hayan de defenderse de ellos.

Y sí, puede que estemos criando hombres «blandengues» –como decía 'El Fary', otro gran pensador–, pero me justifico creyendo que los estamos preparando para la sociedad justa, pacífica y desarrollada a la que aspiramos.

Hace poco estuve con un grupo de antiguos alumnos. De origen humilde, ahora son abogados, médicos, economistas, educadores sociales, enfermeros… y hasta uno anda especializándose en energías marinas renovables. Viva su indefensión si eso significa educación, humanidad y ganas de cambiar el mundo.