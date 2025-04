Para evadirme mentalmente de la avalancha informativa sobre crímenes de guerra, masacres o matanzas, hoy traigo a esta Zona una amable anécdota rodante y demoro ... lo malo, por desgracia nunca falta, para otras fechas.

Recientemente he pasado la ITV, como cualquiera que tenga coche. Cuando estaba allí, esperando, en la nave junto al recinto ferial, comprobé que el resto de personas eran hombres, e imaginé que sería casualidad ser la única mujer citada ese día, porque supongo que hay tantas mujeres conductoras como hombres conductores.

Como el lector bien sabe hay dos trámites de espera en la oficina. Primero cuando avisan, según hora solicitada, para comprobar la documentación, y después, una vez salvado el túnel, para sellar la ficha si el vehículo ha superado la prueba, o para informar de una anomalía; durante ese intervalo fui la única mujer entre hombres que conducían vehículos de uso particular, de empresa o de la Junta.

Como no creo en esas casualidades seguí cavilando y dando vueltas al asunto de por qué era yo la única. ¿Será que la ITV es cosa de hombres?, me pregunté, y no es una pregunta retórica, se admiten respuestas. O quizá las mujeres conductoras no tienen a su nombre los vehículos que conducen, sino que están a nombre de maridos, padres o hermanos, siendo ellos los que acuden a la inspección. ¿Seré la única mujer conductora de Cáceres con uno a mi nombre? No lo creo. Entonces, ¿será que ese día del mes de abril fui la única mujer de Cáceres en pedir cita para pasar la ITV? Tampoco lo creo.

A la conclusión que llego es que, en general, las mujeres que trabajan dentro y fuera de casa y las que trabajan dentro, las jóvenes y las mayores, solteras y casadas, feministas o no, delegan el engorroso trámite de pasar la revisión a parejas, esposos, hermanos, cuñados o amigos. Somos iguales, sí, pero cuando se trata de un asunto latoso como la inspección anual, encima llovía, se lo encasquetamos al que tenemos más cerca.

Desde que compré mi primer coche siempre he pasado la inspección yo, en persona, no se lo he encargado a nadie, ¿por qué habría de hacerlo?, es mi coche, para lo bueno y para lo malo, con todas las consecuencias, incluida inspección técnica anual. Solo una vez y por fuerza mayor, un accidente me impidió conducir durante meses, alguien la pasó por mí.

Me pregunto si por el hecho de pasar la ITV soy más feminista, o menos, que las mujeres que se lo encargan a otro; me pregunto si algunos hombres consideran que es cosa de hombres, y si algunas mujeres también lo consideran así; me pregunto si algunos hombres creen que sus esposas, hijas o hermanas no lo sabrán hacer; me pregunto si algunas mujeres encuentran dificultad en conducir por un túnel siguiendo las consabidas indicaciones: Ponga la corta, ahora la larga, pise el freno y mueva el volante.

Me pregunto si la ausencia de otras mujeres fue azar de un solo día o si siempre es así, y no es una pregunta retórica. Otro día me respondo.