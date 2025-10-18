Almaraz: energía, empleo y futuro para Extremadura

La historia económica de los territorios se escribe muchas veces en torno a decisiones estratégicas que marcan su rumbo durante décadas. Extremadura, tierra de talento, ... de esfuerzo y de oportunidades, se encuentra hoy ante una de esas encrucijadas que definirán el futuro de varias generaciones: la continuidad o el cierre de la central nuclear de Almaraz. No se trata de un debate estrictamente técnico ni de un asunto sectorial, sino de una cuestión que atañe al desarrollo económico de una región entera, al empleo de miles de familias y a la capacidad de España para garantizar su soberanía energética en un contexto de incertidumbre internacional.

Los datos son claros. Almaraz produce el 7% de la electricidad de España cada año, evita la emisión de seis millones de toneladas de CO₂, aporta en torno al 5% del PIB extremeño y está reconocida internacionalmente como una de las centrales más seguras y fiables del mundo. Además, genera casi 4.000 empleos directos e indirectos. El personal más preparado que existe en Extremadura trabaja en esta central, y esa realidad debería ser motivo de orgullo colectivo, porque demuestra que nuestra tierra tiene la capacidad de formar, atraer y retener talento al más alto nivel.

El cierre de Almaraz no supondría únicamente un golpe devastador para la economía local, con la consiguiente pérdida de miles de empleos, también implicaría, según estudios independientes, un encarecimiento de la factura eléctrica –como advierte la consultora PwC– y un incremento del riesgo de apagones en el sistema eléctrico europeo, tal y como señala la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad (ENTSO-E). En definitiva, no se trata de una infraestructura prescindible, sino de un activo estratégico cuya desaparición tendría efectos inmediatos y profundamente negativos para la economía nacional.

La central nuclear es un suministro seguro, competitivo y estable para nuevas inversiones

La importancia de Almaraz no se limita a lo que significa hoy, sino también a lo que puede permitir en el futuro. En un mundo en el que la energía es la base de todas las industrias, disponer de un suministro seguro, competitivo y estable es un factor de atracción determinante para nuevas inversiones.

Proyectos estratégicos como el Data Center de Merlin Properties, que convertirá a Extremadura en un polo tecnológico de referencia, solo pueden implantarse si existe la certeza de que la región cuenta con infraestructuras energéticas capaces de sostenerlos. Sin Almaraz, estas oportunidades se verían seriamente comprometidas.

Por eso, cuando hablamos de la central nuclear, no hablamos únicamente de mantener lo que ya tenemos, sino de abrir la puerta a un nuevo modelo de desarrollo económico basado en la digitalización, la innovación y la tecnología, que requiere de garantías que hoy por hoy solo Almaraz puede ofrecer en la región.

El Gobierno mantiene su plan de cerrar Almaraz en 2027. Sin embargo, esa decisión debe ser repensada a la luz de las evidencias, incremento de la factura eléctrica, riesgo de apagones, fuga de talento y debilitamiento del tejido económico regional. Ante semejante escenario, la prudencia y el sentido de Estado invitan a mantener en funcionamiento esta instalación mientras no existan alternativas plenamente viables que aseguren el mismo nivel de aportación. La necesidad de un marco fiscal predecible y estable como piden las compañías propietarias resulta necesario como en todos los ámbitos de la actividad empresarial. No se puede trabajar a pérdidas por culpa de la voracidad recaudatoria.

Defender la continuidad de Almaraz no significa frenar la transición energética ni cuestionar la apuesta por las renovables. Significa garantizar que esa transición se haga con equilibrio, justicia y seguridad, sin sacrificar empleo, competitividad ni cohesión social.

En este sentido, la constitución de la Alianza por Almaraz, que reúne a decenas de entidades sociales, empresariales e institucionales en torno a un mismo objetivo, es la mejor prueba de que la defensa de esta central no responde a intereses particulares, sino a un consenso amplio y transversal que entiende lo que está en juego: el futuro de toda una región. Extremadura ha demostrado que es capaz de atraer grandes proyectos industriales y tecnológicos, pero para consolidar ese camino necesita preservar los activos que la han sostenido durante décadas. Almaraz es uno de ellos. Es sinónimo de empleo cualificado, de seguridad, de energía limpia y de futuro.

Cerrar esta central en el corto plazo sería una renuncia a décadas de progreso y un riesgo innecesario para la estabilidad del sistema eléctrico nacional. Mantenerla, en cambio, es una apuesta por la seguridad energética, por el talento extremeño y por la capacidad de España de afrontar con éxito los retos de la transición energética.

Por eso, hoy más que nunca, debemos remar todos en la misma dirección para asegurar su continuidad. Porque defender Almaraz no es defender únicamente una central nuclear: es defender el empleo, la innovación, la estabilidad energética y, en definitiva, el futuro de Extremadura y de España.