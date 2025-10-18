HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este viernes, 17 de octubre, en Extremadura?
Almaraz: energía, empleo y futuro para Extremadura

Ismael Villalobos

Presidente y fundador de La Casa de las Carcasas

Sábado, 18 de octubre 2025, 02:00

La historia económica de los territorios se escribe muchas veces en torno a decisiones estratégicas que marcan su rumbo durante décadas. Extremadura, tierra de talento, ... de esfuerzo y de oportunidades, se encuentra hoy ante una de esas encrucijadas que definirán el futuro de varias generaciones: la continuidad o el cierre de la central nuclear de Almaraz. No se trata de un debate estrictamente técnico ni de un asunto sectorial, sino de una cuestión que atañe al desarrollo económico de una región entera, al empleo de miles de familias y a la capacidad de España para garantizar su soberanía energética en un contexto de incertidumbre internacional.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

