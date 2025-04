Islas de asfalto

Comenta Compartir

Me llamo Manuel, tengo 20 años y soy de Badajoz. Desde 2019 resido en Madrid durante el curso debido a mis estudios universitarios y, siempre ... que vuelvo a casa, me encuentro con que el Ayuntamiento ha iniciado algún proyecto urbanístico de dudoso efecto sobre el bienestar de los pacenses. Desde que nací he residido en Valdepasillas, en la calle Jacinta García Hernández, una zona tranquila, con bares, parques, tiendas, niños, perros... Sin embargo, cuál ha sido mi desagradable sorpresa al descubrir que la Concejalía de Urbanismo ha decidido construir, a escasos 200 metros el uno del otro, dos parkings en sendos solares que aún hoy permanecían vacíos. Estos colindan con parques infantiles, aumentando el riesgo de accidentes para los niños y adultos que cada día acuden a sus colegios y puestos de trabajo. Los coches que hagan uso de ellos teñirán de gris el agradable sabor del café y de los churros de la Churrería Silvestre o de las tostadas de la cafetería Floco y ensuciarán la experiencia de disfrutar los perritos calientes del Perrisabor. El acceso a estos aparcamientos se realiza cruzando aceras que son altamente transitadas a diario y que conectan un espacio que, según las declaraciones consistoriales, ya se usaba para estacionar vehículos. Esto demuestra la falta de información de aquellos que deciden por nosotros, ya que nunca se han usado para dicho fin. Unas decisiones que han sido tomadas sin consultar a los vecinos de la zona, quienes, de hecho, reclaman más zonas verdes, de ocio, donde poder resguardarse del calor bajo árboles, y no sufrir las consecuencias del aumento térmico de una isla de asfalto.

Ante un Ayuntamiento que pone trabas al bienestar de sus vecinos, que prefiere gastar dinero en aparcamientos inútiles antes que invertirlo en mejorar el servicio público de autobuses y que no quiere escuchar a sus ciudadanos, no nos queda otra opción que acudir a los medios de comunicación. Espero que esta demanda no caiga en saco roto. Sé que no soy el único que lo reclama y, ojalá, esto llegue a quienes deciden.

Cartas a la directora