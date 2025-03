Una muerte que podría evitarse

Comenta Compartir

Estamos todos horrorizados por el crimen de una cuidadora en Badajoz. No basta con decir que nadie podía prever lo ocurrido. La muerte de Belén ... Cortés, incomprensible, sin sentido, sí habría podido evitarse. Las decisiones que se tomaron habrían tenido que ser previsoras del peligro y las consecuencias que podía acarrear dicha decisión. Algo se ha hecho mal y como en cualquier homicidio debe haber una denuncia y la Fiscalía debe actuar para exigir responsabilidades a los que, ostentando cargos, tomaron la decisión de colocar a estos chicos en un piso de régimen abierto. Porque es entendible que cuando se establecen protocolos «para que adquieran e interioricen pautas de convivencia», estos deben tener en cuenta la seguridad y protección de la ciudadanía, en eso confiamos. Pero también estamos convencidos de la necesidad de dotar estos servicios de suficientes recursos humanos, materiales adecuados y con mejores condiciones laborales evitando la privatización y los interese lucrativos y economicistas, es lo que conlleva la privatización de los servicios públicos, y que va en menoscabo de la seguridad de estos trabajadores. Las medidas judiciales impuestas eran las idóneas para el perfil de los chicos, dicen, pero no eran las idóneas para garantizar la seguridad y evitar los riesgos para la trabajadora que debía aplicarlas y llevarlas a cabo, y por eso Belén Cortés, educadora social, fue víctima cuando realizaba su trabajo. Ese el motivo y la única razón de la muerte ocurrida. No valen otras explicaciones. La administraciones política y judicial deben asumir las responsabilidades que les corresponda porque esta muerte terrible no debería haber sucedido.

