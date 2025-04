Un padre indignado con un colegio

Comenta Compartir

Independientemente de todos los problemas que pueda tener un centro educativo, creo que hay algo que debería primar sobre lo demás, y son los valores ... que se transmiten a nuestros pequeños. En el colegio Lope de Vega de Badajoz se decidido pedir a las familias 2 euros por niño para la realización de una 'gimkana multijuegos' en la celebración del día del centro. Y he aquí donde surge duda: si yo puedo afrontar el pago de una actividad con fondos propios de un colegio público, ¿debería pedir el dinero a las familias? Aún a sabiendas de que pueda haber personas que no tengan ese dinero. ¿Se excluirá al alumnado que no pague? ¿Se trata de un: te invito a mi fiesta pero tú pagas? Evidentemente 2 euros es poco, pero ¿es necesario pedir esto en un colegio público? Se me ocurren cantidad de ideas y de actividades que no supondrían coste alguno al colegio, pero claro, para eso también hay que pedir opinión a familias y profesorado. Tomando estas decisiones de forma unilateral, a pocos sitios se llega, y pocas cosas se consiguen para el objetivo final: nuestros hijos. Que lo pasaran genial, sin duda. Pero que no se nos olviden los valores…

Temas

Cartas a la directora