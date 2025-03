Los humanos somos seres extraños, actuamos de forma extraña y tenemos una extraña manera de establecer nuestras prioridades. Conocer y aceptar estas premisas puede ayudarnos ... a comprender por qué otorgamos importancia a cosas accesorias y sin embargo descuidamos temas fundamentales. Aspectos tan importantes como nuestra salud mental y nuestro comportamiento han sido incomprensiblemente descuidados a lo largo de la historia a todos los niveles. Somos tan extraños que sorprende el hecho de que la Astrología sea una de las disciplinas más antiguas mientras la Psicología ha sido una de las últimas en desarrollarse y adquirir el estatus de ciencia. De hecho, todavía hay quienes se muestran escépticos y se preguntan si el estudio de nuestro estado de ánimo o de nuestro comportamiento son realmente ciencias a través de cuyos métodos se pueden alcanzar resultados tangibles.

Y no es de extrañar que estas dudas existan si consideramos la poca importancia otorgada a la salud mental por parte de los gobiernos. Estos trastornos y sus terapias nunca han ocupado un lugar prioritario en ninguna agenda política. Y ahora que la cosa se nos está yendo de las manos y la gravedad de los casos nos desborda, con miles de personas afectadas y con la tasa de suicidios en cifras alarmantes, se comienza a escuchar hablar tímidamente en los telediarios de salud mental y de falta de recursos. La realidad nos empuja a dar ese primer paso que es reconocer el problema y sacarlo del territorio del tabú. El segundo paso es ser conscientes de que dicho problema necesita ser abordado de forma profesional. Lo siguiente es esperar a que la lenta maquinaria del estado movilice los recursos necesarios para que la atención de esos profesionales deje de ser un lujo solo al alcance de quienes pueden pagarlo.

Las estadísticas ofrecen un panorama desolador, especialmente después de la pandemia. Los casos de trastornos aumentan sin parar en todos los segmentos de la población, pero preocupa muy especialmente la escalada entre los jóvenes y adolescentes. El confinamiento severo que esta parte de la población sufrió a una edad tan crítica para su desarrollo está provocando un gran número de casos de inadaptación y depresión. Asusta pensar que muy pocos de estos jóvenes afectados podrán contar con la ayuda profesional necesaria para abordar sus problemas. Y aterra imaginar cuál puede ser el desenlace.

Necesitamos urgentemente los recursos necesarios para que los profesionales de la salud mental puedan ayudarnos a no cometer constantemente lo que Borges consideró el peor de los pecados: vivir sin ser felices

Hace un par de semanas, en vísperas del Día Internacional contra el Acoso Escolar, nos llegaba la triste noticia del suicidio de una joven de 21 años en Gijón. Pese al trabajo emprendido en los colegios e institutos, el 'bullying' sigue siendo una realidad en las aulas y los patios de nuestros centros. Tristemente, para muchos niños, los problemas mentales comienzan en estos entornos. Siempre ha habido verdugos y siempre ha habido víctimas, y esa es una lacra que no somos capaces de erradicar, pese a los esfuerzos. Los educadores tratamos de observar con esmero lo que sucede en el complejo mundo de las relaciones sociales de nuestro alumnado, pero los jóvenes de ahora viven una realidad más compleja que incluye esa parte virtual de las redes que, en muchos casos, escapa a la vigilancia adulta.

Si preguntamos a cualquier niño o adolescente si se considera un acosador, la respuesta será invariablemente que por supuesto no. Muchos ven todavía el acoso solo como una agresión física. Pero si afinamos el análisis de qué es acoso, la percepción cambia. Las preguntas deben incluir también otros aspectos. ¿Eres de los que disfrutan poniendo apodos a los compañeros, aunque percibas que les resulta molesto? ¿Te diviertes a costa de los demás, sobre todo de los más débiles? ¿Has esparcido rumores? ¿Has avergonzado a alguien en público? ¿Has excluido a un compañero de una actividad de grupo? ¿Has hecho comentarios perjudiciales sobre el aspecto físico de otra persona? Ante estas preguntas el 'no' ya no resulta tan contundente. Hemos avanzado en la condena de la violencia física y ya no resulta frecuente presenciar una pelea en los patios escolares, pero debemos trabajar para atajar otras conductas que causan mucho dolor y dejan secuelas de por vida. Esta asignatura sigue estando pendiente.

Nuestro modo de vida también está incidiendo de forma muy negativa en nuestra estabilidad emocional. Estamos advertidos, pero nos cuesta modificar los malos hábitos que hemos ido adquiriendo. Seguimos abusando de las pantallas, nos exponemos en los escaparates virtuales a la vez que disminuimos nuestros contactos reales, no logramos mantener a raya el estrés porque nos han hecho creer que la vida es una carrera de obstáculos en la que solo vale ganar, descuidamos la actividad física, renunciamos a nuestras aficiones por responder continuamente a las obligaciones. Conocemos las consecuencias nocivas de todas estas conductas, pero en muchos casos no somos capaces por nosotros mismos de abordar el cambio.

Aunque la voz de alarma está dada, es posible que el esforzado sapiens siga descifrando y explorando el espacio exterior, con sus estrellas y lejanas galaxias, y se olvide de atender la gestión de las emociones propias o de modificar conductas que, si no se tratan, podrían conducirle al dolor y a la enfermedad. Necesitamos urgentemente los recursos necesarios para que los profesionales de la salud mental puedan ayudarnos a no cometer constantemente lo que Borges consideró el peor de los pecados: vivir sin ser felices.