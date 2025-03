Enanos y gigantes

Comenta Compartir

Cuesta reconocer los errores. De eso no cabe duda. Sin embargo, el error forma parte de la naturaleza humana, por lo que no queda más ... remedio que aprender a aceptar que somos falibles. Y aunque la tentación de barrer los desperfectos debajo de la alfombra pueda ser muy poderosa, la sensatez obliga a medir las consecuencias y a valorar si la decisión de no dar marcha atrás provocará que nos acabemos estrellando.

Acerca de las distintas actitudes ante el error me hacen reflexionar en los últimos días las posturas de algunos de nuestros políticos de diverso signo. Ahí tenemos la posición de Irene Montero y las demás responsables de la ley del 'solo sí es sí', con su empecinamiento en no reconocer los desajustes en una normativa, por lo demás oportuna y necesaria, que sin embargo contenía efectos indeseables. Y ahí tenemos ahora a la Junta de Andalucía cerrando los ojos ante la evidencia de la sequía y dejándose caer sin freno y cuesta abajo hacia el desastre medioambiental en Doñana si instancias superiores no lo remedian. Me pregunto si en nuestro país, por nuestra idiosincrasia, nos cuesta más reconocer los errores. De la importancia del error en los procesos saben mucho los científicos y los tecnólogos, y aquí, hasta hace poco, ya sabemos que llevábamos a gala aquello de que inventen otros. Para inventar se debía atravesar un largo camino plagado de ensayos y errores. Mientras tanto, nuestros maestros se mostraban infalibles ante sus discípulos. En muchos ambientes académicos sabemos que se ha ridiculizado el error hasta el punto de conducir a los discentes a la parálisis, ya que era menos sonrojante no intentar algo que probar a hacerlo y equivocarse. Pese a que nuestro refranero nos recuerda que «errando se aprende a herrar», aquí hemos preferido que el rocín camine descalzo antes que exponernos a fallar. Esta semana en un artículo en El País el escritor Montero Glez hablaba de cómo Ernö Rubik consiguió mejorar su famoso Cubo de colores. El propio Rubik explica el proceso en su autobiografía. Al parecer, uno de los primeros errores que cometió fue unir las piezas con unas gomas que estaban situadas en el centro del cubo y permitían a las partes moverse. Sin embargo, tras un número determinado de giros, las gomas se rompían. Poco a poco, fue sustituyendo las gomas por un sistema más complejo de tornillos que mantenían las partes juntas y, a la vez, permitían el característico movimiento de este artilugio. Cada error obligaba al escultor y arquitecto a desmenuzar el cubo en partes y a arreglar y rectificar cada parte por separado. Luego, cuando las juntaba, comprendía la naturaleza del error. Así logró construir un objeto tridimensional donde lo importante no eran las piezas separadas sino el movimiento del conjunto. La anécdota es ilustradora y muy aplicable a nuestra sociedad en eterna construcción. Si las impulsoras de la ley del 'solo sí es sí' hubieran reconocido los errores y hubieran trabajado para ajustar los defectos, quizá ahora ya se habría pasado página y su nefasta actitud no sería lo más reseñable de una legislación que, insisto, es pionera en Europa, recoge muchas de las reivindicaciones históricas. Pero hace tiempo que sabemos que nuestros políticos no trabajan para perfeccionar el movimiento del conjunto sino para que su pieza se mantenga bien colocada. En nuestra democracia existe la ley no escrita de que quien reconoce un error debe pagar con la dimisión. Por eso resulta imposible escuchar a un político confesar que se ha equivocado. La mera aceptación del yerro conduciría al final de su carrera. Y eso resulta impensable para políticos que se eternizan en la vida pública, saltando de puesto en puesto y convirtiendo el escaño en su tabla de salvación. Pedro Sánchez, que ha hecho de la astucia y la supervivencia los rasgos que definen su modus vivendi político, ha representado de cara a la galería una especie de acto de contrición por fallar a las mujeres en una ley fundamental. Él, personalmente, ha pedido perdón y ha dicho que los artículos que permitían la reducción de penas y la excarcelación de violadores y maltratadores debían enmendarse. Sin embargo, la jugada consiste en señalar con el dedo a Unidas Podemos, la fuerza que ahora es su socio pero que en unos meses será su rival directo. Irene Montero y su entorno siguen erre que erre, pese a que una voz tan poco sospechosa como la de Manuela Carmena, jurista de profesión, haya explicado que el error es evidente y que es práctica habitual tener que introducir enmiendas a las nuevas normativas, por lo que no comprende la actitud tan enrocada de sus compañeras, a no ser, claro está, que existan otras razones de tipo electoral. Grupos políticos como Unidas Podemos tienen la mala costumbre de despreciar lo que se hizo antes de que ellos aparecieran. Su afán ciego por derribar todo lo que otros levantaron explica situaciones como esta. Olvidan que solo se avanza apoyándose en lo ya conseguido y corrigiendo el rumbo. Es lo que los padres de la pedagogía moderna (Vygotsky, Piaget, Ausubel) establecen para el aprendizaje, percibido como un proceso siempre en construcción. Es lo que Bernardo de Chartres sintió con humildad allá por el siglo XII al leer a los clásicos grecolatinos: que solo era un enano subido a los hombros de gigantes.

