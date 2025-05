Árboles, poesía

El azaroso calendario de las conmemoraciones institucionales ha querido unir en la misma hoja del 21 de marzo la celebración del día de la Poesía ... y del Árbol. Ojalá pudiéramos preguntar a los callados árboles qué opinan de esta coincidencia, qué les parece que la materialidad rotunda de sus troncos y el imprevisible trazado de sus ramas compartan festividad con la incorporeidad de la poesía. A los poetas no hace falta lanzarles la pregunta. La presencia de los árboles en millones de textos líricos da cuenta de la veneración que muchos de ellos sienten por este elemento de la naturaleza, aunque solo sea sobre el papel. Pero más allá de la coincidencia en el calendario, si algo parece unir en los tiempos que vivimos a árboles y poesía es la amenaza de su extinción. No obstante, corren un riesgo mucho mayor los árboles que la poesía.

Las cifras que arroja la deforestación en el mundo espantarían a cualquier forma de vida inteligente en cualquier otro planeta. Solo una especie tan atroz como el homo sapiens las soporta sin inmutarse. Solo una especie bárbara como la nuestra es capaz de seguir a sus asuntos mientras casi 14 millones de hectáreas de bosques se pierden cada año. Pronto comenzará en nuestro país la temporada de incendios y otra vez culparemos a los rigores del verano, a la falta de lluvias y a la fuerza del viento. Cuando las brigadas se adentren en los suelos calcinados y peinen palmo a palmo las cenizas volverán a informarnos de que muchos incendios han sido provocados y otros muchos responden a la mala gestión y a la falta de limpieza de los montes. Durante unos segundos nos miraremos las manos con vergüenza y arderán en nuestra conciencia las ramas y los nidos. Pero el malestar durará solo un momento, lo que tardemos en accionar el mando del televisor para cambiar de canal. Apenas nada, el tiempo que nos lleve introducir la contraseña para seguir disfrutando de nuestra serie favorita que, quién sabe, quizá sea otra distopía acerca de cómo se producirá nuestro final sobre la Tierra.

Puede que fuera este poder adormecedor de la ficción lo que denunciara Platón cuando decidió expulsar a los poetas de su República ideal. En los tiempos del filósofo griego el género poético no coincidía exactamente con lo que ahora entendemos como tal, sino que abarcaba lo que hoy en día consideramos ficción. En sus límites se incluían las representaciones teatrales, tanto trágicas como cómicas, los poemas épicos narrativos, los cantos elegiacos, los himnos religiosos y las composiciones que celebraban las pasiones humanas. Platón denunció que los textos poéticos resultaban perniciosos para los ciudadanos porque los escenarios de ficción que mostraban no solo les apartaban de la verdad del mundo real, sino que además les proponían enseñanzas y modelos que no eran edificantes.

Es curioso que en la actualidad las denuncias de algunos pensadores, educadores y activistas van en una dirección parecida. Mientras los seres humanos nos entregamos a infinidad de distracciones, el planeta agoniza. Y mientras nuestros problemas se agravan, florecen por doquier las industrias del entretenimiento que nos mantienen «confortablemente insensibles», como nos retrata el título de una conocida canción de Pink Floyd.

Si Platón levantara la cabeza a estas alturas del siglo XXI seguramente volvería a dirigir su ira contra las nuevas sombras en la caverna que generan las plataformas de contenidos y la realidad virtual. El paternal filósofo seguiría luchando por librarnos de su nefasta influencia y desearía provocar un apagón general que nos apartara de los dispositivos a los que estamos enganchados como a una especie de 'matrix' que exprime nuestra energía y consume nuestro tiempo.

Pero Platón fracasó entonces y volvería a fracasar ahora. Pese al lugar que ocupa en el panteón de los ilustres, su diseño de República ideal nunca llegó a cumplirse. En su época y en los siglos de decadencia que vendrían después, las masas no han dejado nunca de abarrotar las gradas de los teatros, de piedra entonces y de píxeles ahora.

En la actualidad muchos intelectuales se quejan amargamente de falta de lectores, especialmente de lectores de poesía. Sin embargo, el género como tal no corre ningún peligro. Tanto la ficción como la lírica siguen teniendo una enorme fuerza de atracción, de lo que dan cuenta los millones de visitas que reciben los vídeos y las creaciones de artistas que, con el poder de internet, puede dirigir sus canciones y sus historias a una audiencia global. La poesía no está solo en los libros sino que vive en la música popular, como ha sucedido siempre. Lo deseable sería un diálogo más fluido entre ambos cauces.

Para nuestra desgracia, corren más peligro los árboles que la poesía. La amenaza que denunció Platón se cumple también hoy. Los seres humanos nos entregamos a las ficciones y escuchamos hasta la extenuación los cantos de los nuevos rapsodas, a veces en detrimento de la atención hacia el mundo real que nos rodea. Por seguir a esas sombras que pueblan nuestra imaginación somos capaces de descuidar nuestras responsabilidades e incluso nuestra propia vida. Y nada ni nadie podrá evitar lo inevitable, ni el mismísimo Platón, «si resucitara solo para ello», que diría Cervantes, el autor que mejor ha retratado la fuerza arrolladora de la ficción.