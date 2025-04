Agua para el fuego

Nunca estamos preparados para el fuego. Esta vez las llamas nos han sorprendido adelantándose al verano y devorando una primavera que ha sido, hasta estos ... últimos días de lluvia, seca y tórrida. Más allá de la inquietante actualidad nacional (racismo, elecciones) e internacional (la guerra de Ucrania), todos los extremeños nos hemos estremecido con las noticias que llegaban de los incendios provocados en la comarca de Gata-Hurdes, una zona especialmente castigada por esta lacra. Cuando el fuego llega, comienza una agitación que ya nos resulta familiar. Con muchos esfuerzos por parte de la UME, los bomberos, las autoridades y los hombres y mujeres de la zona, la catástrofe es primeramente perimetrada, después sofocada y durante varios días y semanas observada con extremo cuidado a fin de que los rescoldos no vuelvan a convertirse en amenazantes llamas. Esta vez, las más de 10.000 hectáreas quemadas, de incalculable valor natural, quedan como testigo negro y ciego de la impotencia. Los insultos cada vez más incisivos y explícitos a los desalmados que provocan los incendios parecen no hacer mella en sus conciencias.

Los cortafuegos, las quemas controladas, los fuegos técnicos, los extintores, las palas, los helicópteros, las mangueras, en fin, todas las técnicas han vuelto a ponerse al servicio de la extinción de este gran incendio con el riesgo de las vidas de seres humanos. La mucha agua de los bomberos y la poca que cayó del cielo contribuyeron a su final. Los profesionales que han estado en primera línea han cumplido su misión. Ahora toca a las autoridades evaluar los daños y tomar decisiones acertadas sobre la reforestación. Son muchas las voces expertas que aconsejan que se planten especies autóctonas. En una primera fase se ha propuesto el madroño, para seguir con el castaño, el roble y la encina.

También es momento ya de convencernos de que, para no llegar siempre tarde a los incendios, las tareas de prevención deben comenzar en invierno y desarrollarse durante todo el año. Los trabajadores del sector se lamentan de que muchos contratos se realizan solo en la temporada de verano, por lo que las brigadas no están listas cuando llegan los primeros problemas. Si contáramos con los medios necesarios cuando comienza un fuego, posiblemente no habría que echar mano de recursos extraordinarios cuando este está ya descontrolado. Cada vez resulta más evidente que la aproximación al problema y la forma de abordarlo no están siendo las adecuadas.

Además, la ciudadanía puede ayudar a «refrescar» un poco la zona no dejando de ir a visitarla. Pese al triste balance, el fuego ha afectado a un porcentaje pequeño del territorio. La comarca de Gata-Hurdes, junto con la vecina Sierra de Francia, conforma uno de los paraísos naturales de nuestro país, bien conocido por los amantes del turismo rural y del senderismo. Pueblos como Miranda del Castañar, La Alberca, Las Mestas, El Gasco, El Ladrillar, Pinofranqueado, Torrecilla, Ovejuela, Robledillo, Gata, San Martín de Trevejo o Santibáñez el Alto y Hernán Pérez, entre otros, harán las delicias de los interesados en una arquitectura popular muy bien conservada, a base de solanas, pizarra, madera y adobe. Los senderistas podrán elegir rutas de enorme atractivo como la cascada del Chorritero, el viejo camino del contrabandista, la ruta al Jálama desde Acebo, el castañar de la Sierra de Gata, la subida a la Torre de la Almenara desde cualquier pueblo cercano, el camino hacia el chorro de la Meancera o, cómo no, la visita al Meandro del Melero desde Riomalo de Abajo. Quien quiera disfrutar de un baño en aguas cristalinas puede refrescarse en la piscina natural de Caminomorisco, el Charco de la Olla sobre las aguas del río Ladrillar en Las Mestas, el Charco Morisco de Pinofranqueado, la piscina de Vegas de Coria, la de Azabal, Casar de Palomero, Hoyos, Sauceda, Horcajo, Ovejuela, Riomalo y tantas otras, a cuál más impresionante.

El viajero que ame la vida eremítica y los caminos escondidos puede perderse por los innumerables senderos o adentrarse en las vecinas Batuecas desde Las Mestas, donde los ojos contemplan 18 kilómetros de un paisaje virgen, tan solo habitado por los carmelitas descalzos del Monasterio/Desierto de San José de las Batuecas. En estos parajes se materializan los versos de San Juan de la Cruz, con sus espesuras y sus cristalinas fuentes de semblantes plateados.

A todas las bondades naturales hay que unir el disfrute de la gastronomía de la zona, con platos como las truchas, las patatas revolcás o meneás y la caldereta de cabrito, por no mencionar las setas, la excelente miel, los quesos de cabra, el buen vino y el cada vez más apreciado aceite de oliva de la denominación de origen Gata-Hurdes que se extrae de los olivares que pueblan las montañas que abrazan el sinuoso curso del río Alagón.

Es cierto que el paraíso sigue aguardándonos en estas zonas del norte de Cáceres, pero es preciso actuar con rapidez para prevenir con más eficacia los incendios que nos asolan todos los años. No podemos continuar actuando como lo hemos hecho hasta ahora, porque los resultados no son óptimos. No basta con aplicar cuidados paliativos cuando se puede hacer mucho más por prevenir la enfermedad del fuego y sus estragos.