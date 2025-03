No todo vale por salvar Valdecañas

Comenta Compartir

Me veo en la obligación de escribir estas líneas tras leer las reflexiones de Cipriano Hurtado en este periódico en el que cargaba contra mi ... grupo parlamentario, y contra mí en particular, por nuestra postura ante la Ley de modificación de las zonas ZEPA o Ley de Valdecañas. En las comparecencias de esa ley, lo que quisimos dejar claro desde Unidas por Extremadura es que era una ley ilegal, que estaba por encima de las directivas europeas y hasta de la propia Constitución, y que no podíamos permitir que el gobierno extremeño actuara con la política de hechos consumados, o lo que es lo mismo, aceptar que Valdecañas es legal porque el complejo ya está construido, cuando es ilegal desde el minuto uno, y todos lo sabían. No se pueden hacer leyes para beneficiar a promotores sin escrúpulos y políticos cómplices que se creen por encima del bien y del mal. En esas comparecencias, también quisimos dejar claro que los expertos jurídicos que habían participado en ellas habían coincidido con nosotras en decir que era una ley ilegal. Es curioso que el Partido Socialista no trajera entonces a ningún jurista que avalara su ley o que explicara el por qué de este delirio, barbaridad o dislate jurídico, como lo calificaron todos los comparecientes.

Solo trajo para la defensa de la ley a un microbiológo, el señor Hurtado, que lo único que se atrevió a decir es que Valdecañas era muy bonito y estaba mejor así que con eucaliptos, cosa que compartimos con él porque no creemos que estos sean la vegetación que merecen nuestros montes. Sin embargo, en lo que no estamos de acuerdo es en tener que comernos un complejo, que es el paradigma del pelotazo urbanístico, que daría vergüenza a cualquier gobierno de este país, menos al del señor Vara, que quiere salvarlo a toda cosa, invirtiendo para ello recursos humanos y económicos que ya podrían haberse invertido en otras cuestiones porque, por ejemplo, no le hemos visto exigir con tanto ahínco que la Sareb no desahucie a personas de su vivienda habitual. Sin embargo, sí que está empeñado en salvar estas viviendas, que son en muchos casos las terceras residencias de sus dueños. El complejo de lujo de Valdecañas no puede ser considerado un proyecto de interés general. No solo lo decimos nosotros, sino que también lo cree el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Valdecañas es la mayor cortina de humo que tiene esta región. Quieren hacernos creer que es una cuestión ambiental cuando es una cuestión de corrupción. Quieren hacernos creer que las zonas protegidas lastran el desarrollo, cuando sabemos que hay otras comunidades que tienen una mayor superficie protegida que la nuestra, y sin embargo, cuentan con un mayor desarrollo económico. Quieren hacernos creer que los ecologistas son los culpables de todo, cuando quién definió las zonas ZEPA y quién actúa de manera arbitraria creando inseguridad jurídica es el propio gobierno de Extremadura. Tanto PSOE como PP, porque en Valdecañas todos tienen responsabilidades. Y a Cipriano Hurtado le diría que si es un conservacionista y una persona preocupada por la naturaleza, la biodiversidad y el medio ambiente, sería de agradecer que no alimentara los discursos negacionistas del cambio climático y los discursos antiecologistas que la extrema derecha y la derecha de este país utilizan para cargar contra quien defiende nuestra casa común, el planeta. Mejor haría en hacer caso de lo que dicen los científicos, también aquellos de la Estación de Doñana, que determinaron que lo mejor que le puede pasar a Valdecañas es su demolición. Pero no solo por cuestiones ambientales, sino sobre todo para demostrar que en Extremadura se cumplen las leyes, que nadie está por encima de ellas y que un proyecto que encierra corrupción no puede ser ejemplo de nada, ni mucho menos seguir viendo la luz porque el político de turno se niegue a cumplir la ley.

