El 'Homo ludens' y Guardiola

En 1938, el historiador holandés Johan Huizinga publicó 'Homo ludens'. Hasta entonces, para diferenciar nuestra especie de las demás, al hombre se le había denominado ... primero 'Homo sapiens' y después 'Homo faber'. Hubo que esperar al tercer decenio del siglo XX para que alguien señalara una condición consustancial al género humano aparte de su carácter cognoscente y de su habilidad para crear herramientas. Se trataba ahora de nombrar su predisposición al juego y a la emoción que este provoca. La teoría de Huizinga va más allá de la condición lúdica, ya que menciona su función social y cultural. En efecto, el juego es el primer acercamiento que tienen los niños al acatamiento de las reglas y estas, para el ensayista, constituyen las claves de la armonía de la sociedad y del respeto a la justicia.

El juego, como la justicia, puede contener unas reglas más o menos arbitrarias, pero si queremos jugar deben ser primero pactadas y después respetadas por todos. Pueden cambiarse, pero una vez dadas tienen que ser asumidas por los distintos participantes. Se trata de reglas 'libremente consentidas'. A muchos votantes, como miembros de la especie 'ludens', nos está costando estos días comprender el extraño juego postelectoral al que nos está sometiendo el PP, con una estrategia que propone aceptar unas reglas en unas zonas y las contrarias en otras, legitimar los acuerdos con Vox, pongamos en Valencia, y justificar la demonización de los de Abascal en Extremadura.

El malestar en el seno de los populares no se ha hecho esperar. Los medios de comunicación apuntan ya a voces que discrepan de este juego sin rumbo y sin directrices claras que genera desconfianza y confusión. Y estos sentimientos para nada benefician a Núñez Feijóo, justo cuando más necesita presentarse como líder. En lugar de esto, el candidato sufre un tremendo desgaste que bien podría haberse evitado con prudencia y con mejores estrategias negociadoras.

Extremadura y María Guardiola ocupan titulares a nivel nacional por la contundencia de las declaraciones de la candidata a presidir la Junta. Con cada uno de sus anuncios sube la tensión y bajan las posibilidades de acuerdo a la derecha del arco parlamentario. Guardiola ya ha señalado que no pactará nunca con una fuerza que rechaza la existencia de la violencia de género y no respeta la diversidad sexual. Muchos la comprendemos, pero que explique entonces por qué se vio como presidenta tras los comicios, si la única posibilidad de serlo pasa por llegar a acuerdos con Vox.

Volviendo a Huizinga, uno de los aspectos más destacados de la teoría del escritor holandés es la percepción del juego como un momento y un lugar donde se detiene el tiempo y donde se genera una especie de ficción aceptada por todos los participantes. Aunque el juego que nos propone ahora Guardiola sea extraño, la ficción resulta atractiva y es loable y digno de aplauso que alguien se plante y diga que por ahí no pasa. El problema vendrá si un poco más adelante en la partida nos anuncia que modifica las reglas y admite lo que ella misma está señalando como líneas rojas. Si después se producen rectificaciones en las normas y principios, Guardiola habrá perdido toda credibilidad.

Huizinga también habla en su libro del placer, la tensión y la alegría que genera el juego. Los que miran desde fuera a los que celebran la victoria muchas veces no comprenden la emoción que embarga a los participantes. Mirando hacia la noche electoral desde la posición en la que nos encontramos ahora, no se entiende qué celebraba Guardiola. ¿Acaso desconocía el programa electoral de Vox? ¿Tal vez se despistó acerca de su ideología? Si sus escrúpulos eran los que ahora está mostrando, no se entienden los festejos. En ese mismo momento debió decir a sus votantes y a toda Extremadura lo que ha dicho semanas después. Sin embargo, lo que recordamos de ese momento fue su mano tendida en todas direcciones.

En uno de los más memorables capítulos de 'Homo ludens' se habla de los antagonistas del juego, que son los tramposos y los aguafiestas. Los primeros son quienes se saltan las reglas en su beneficio, aunque respeten la experiencia ficcional. Los aguafiestas, en cambio, son quienes se niegan a aceptar el pacto ficcional y automáticamente rompen la zona mágica donde se planea jugar. Son aquellos que te dicen: «Es solo una película, no está pasando, no te emociones». Nuestros políticos de todos los colores tienden a olvidar que en el juego no tienen sitio los tramposos. La incógnita a la que nos enfrentamos en Extremadura es si María Guardiola es una política valiente o simplemente va de farol. Las dudas son razonables porque su actitud resulta insólita.

No sé ustedes, pero yo estoy confundida. El juego que se nos plantea es novedoso y sorprendente, pero también sospechoso. Si Guardiola consigue que Vox apoye su investidura sin dar nada a cambio, tendremos que aceptar que nos encontramos ante una mujer audaz y con principios, una política de raza que sabe jugar sus cartas como nadie, sin arrugarse ante el contrario. Sin embargo, si al final acaba cediendo y despertándonos de la ficción lúdica que ella misma ha creado, no podremos evita sentir que ha hecho trampas.