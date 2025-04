Irene, un angelito

Qué tranquila duermo ya al venir a mi vida un ángel que se apellida Montero y de nombre Irene. Me siento reconfortada al sentir todos ... nuestros derechos como mujeres del estado español (así se expresan porque les da miedo pronunciar España).

Mi ángel Montero ha logrado que ahora seamos más «mujeres» que antes. Que nos duelen los ovarios, sin problema, el estado paga y nosotras en casa. Que se quiere abortar, el estado ofrece la sanidad para destruir la vida a placer, pero con el cariño de la familia, eso sí que no falte. Que queremos ser hombres, o los hombres mujer, sin problema, ya está el estado para esos menesteres de «mero trámite».

Gracias a la brillantez de Irene Montero visibilizamos la regla, parimos y decidimos lo que estamos pariendo y tantas increíbles prebendas. Y entre sus genialidades se encuentra la de hacer a la mujer incapaz. Lo que nadie hasta ahora había conseguido, lo ha hecho ella. Nos ha convertido en incapaces mensualmente porque nos duelen los ovarios, hemos pasado de tomar un ibuprofeno toda la vida a ser incapaces. Me cuesta comprender si antes de pensar esto en su mansión de Galapagar se ha preguntado las consecuencias laborales y económicas que tiene para la mujer y para el país el poder quedarse en casa por dolor menstrual.

¿No les vendría mejor a las mujeres de este país tener una ministra que se ocupara de problemas de verdad y no tener a personas como Irene Montero en el gobierno que tan poco nos dignifican?

La ministra Irene Montero a mí no me representa, ni como mujer, ni como trabajadora, ni como madre, ni como ciudadana porque en la historia de esta democracia no he podido contemplar tanta mediocridad junta en un gobierno.