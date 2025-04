Comenta Compartir

En acontecimientos como los Goya, los Oscar, lo que sea, una temería caerse, porque, como Ginger Rogers, haces lo mismo que ellos pero con tacones. ... Y te ves como Sandra Bullock en 'Miss agente especial' cuando tropieza. Ella me representa tanto como Tallulah Bankhead, que todas las noches de estreno se arrodillaba en su camerino y rezaba: «Querido Dios, no dejes que haga el ridículo». Y luego, si no había pasado, brindaba con champán. El sábado, viendo la alfombra roja, llegó a lo lejos Irene Escolar. Se la distingue a distancia. No sé si son los genes Gutiérrez Caba, pero esa chica, no especialmente guapa, tiene un porte que no se aprende. Aitana Sánchez Gijón, primer Almodóvar y primera nominación, es también de las que tira para atrás. Ella sí es guapa. Esa calidad de no haber pasado hambre en generaciones te impide creértela de pobre. Que sí, que Cate Blanchett (acento en la e) es una diosa. Pero el 'made in Spain' reluce. Y no se cae.

