Escribo cara al mar. Como una provocación de lo efímero ante lo infinito. Como la no explicación agustiniana del misterio trinitario intentando apresar en unas ... letras su «voz antigua de viento y de sal». Mar de invierno, tordo de espuma sobre fondo gris, bronco y regañón como el viento del norte tierra adentro, allá en donde el levante se hace llamar solano para secar los campos ávidos de agua; recostado y jadeando, como un enorme mastín, gruñendo al horizonte en donde muere Europa y nace la tierra reseca en la que, hace unos pocos millones de años, un simio se puso en pie dando lugar al cacareado homo sapiens, o estúpidus que viene a ser lo mismo. No es fácil escribir –intentar desmenuzar la vida– con la mirada perdida mar adentro, acobardado ante su poder y sintiéndome cada vez más insignificante, como una mota perdida en la arena en la que el viejo obispo de Hipona pretendía ahogar lo insondable. Y cuando al intentar conjurar los problemas que nos consternan cada mañana se deshacen en el aire, convirtiéndose en nada –pompas de jabón jugando a tritones marinos– volvemos a mirar al horizonte allí en donde el cielo se hace espuma y comprendemos, al fin, que nada es importante, o al menos tan importante como para convertirnos en seres tóxicos, intolerantes y sectarios mientras acusamos de eso mismo a los demás. Y que lo que esta España cabreada y cerril necesita es volverse a colocar en son de mar, abriendo otra vez sus puertas y ventanas más allá del engañoso «finis terrae». Más allá de las miserias nuestras de cada día, por impertinentes que resulten.

Huele a mar y respiro profundamente queriendo limpiar mis pulmones del virus y las marranadas diversas que el tiempo ha ido enroscando en mis adentros. No hay pandemia que valga en esta orilla. Ni telediarios que nos amarguen cada tarde con su terrorismo informativo disfrazado de advertencia catastrófica. Ni espantanublados que se empeñen en llevarnos del ronzal a donde les vague. Ni aprendices de caudillo que nos propongan, engolando la voz aquello de «marchemos todos juntos, y yo el primero, por la senda de la estupidez». Ni siquiera pamperos justicialistas enganchados a nuestras ubres y siempre dispuestos a dar cobijo a quienes pretendan roer la moral de los demás. Atrás, tierra adentro, he dejado olvidado el macuto de las miserias y las sinrazones que ya pesaba demasiado y, al menos por hoy, me siento liberado, flotando en este mar de invierno que es al mismo tiempo amenaza y refugio, aunque evitando cuidadosamente el «sendero solo de pena y silencio» que llevó a Alfonsina Storni hasta el agua profunda. Porque la esperanza, aún se oculta en el mar, más allá de rencores y malquerencias.

Escribo mis palabras en la arena, efímeras como las que se publican en ese papel con el que mañana encenderemos la chimenea, antes de volver grupas a la seguridad de tierra firme, intento amansar al viento solano que sigue ramoneando pertinaz como la sequía: «Vale, no murmures más, aceptamos Garzón como animal de compañía...».