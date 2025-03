Hay un 'meme' que corre por la red y que es frecuente encontrar en redes sociales, en el que se ve a un científico, un ... huevo fosilizado de dinosaurio y un Tyrannosaurus Rex redivivo en actitud poco amistosa. Estas imágenes están acompañadas de la siguiente leyenda: «La Ciencia puede descubrir cómo clonar a un T-Rex; las Humanidades pueden prevenir de las consecuencias de una mala idea». Es evidente que esta campaña tiene un componente reduccionista y exagerado que no compartimos, al establecer una frontera entre dos campos que han de dialogar entre sí. Sin embargo, toda exageración esconde una verdad. Sin las Humanidades no sólo tendríamos un mundo «deshumanizado» en el que no se valorarían manifestaciones aparentemente inútiles como la poesía, la música o la pintura, sino que también nos encontraríamos ante un mundo que no podría apreciar todo el entramado que hay detrás de las composiciones literarias, la complejidad de las manifestaciones artísticas o las insospechadas conexiones que hay detrás de hechos históricos que, de manera casi inevitable, condicionan tanto nuestro presente como nuestro futuro. En definitiva, retos y cuestiones que no tienen respuesta desde la Ciencia.

La coordinación de una asignatura para la Universidad de Mayores de la UEx sobre «Investigar en Humanidades en Extremadura», en la que se intenta transmitir a nuestros alumnos la importancia de la labor que se realiza en Extremadura en este campo y que va a reunir a historiadores, filólogos, arqueólogos y algún físico, ha sido una excelente ocasión para reflexionar sobre esta rama de la ciencia que no suele ser tenida demasiado en cuenta cuando se habla sobre la importancia de la investigación para la sociedad. De hecho, a primera vista, y en comparación con la trascendencia que, por ejemplo, han tenido las aportaciones del ámbito biosanitario para superar los terribles efectos de la pandemia, es evidente que los investigadores que trabajan en el campo de las Humanidades han de resignarse a ocupar un papel mucho más discreto y menos visible para la sociedad. Una impresión que, además, suele estar corroborada por un apoyo económico e institucional mucho más reducido. Esto es algo a lo que, por desgracia, estamos acostumbrados todos los que nos dedicamos a lo que se denomina como «investigación básica». A fin de cuentas, nos suelen decir, no necesitamos laboratorios tan complejos ni equipos tan sofisticados para llevar a cabo nuestra labor.

Sin embargo, lo que me gustaría destacar es que, aunque nuestras necesidades o nuestra financiación sean menores, nuestra tarea no es menor. No se trata únicamente de reivindicar lo que Nuccio Ordine llamaba «saberes inútiles», sino de poner de manifiesto que la investigación en Humanidades tiene una utilidad social que no puede ser sustituida por ninguna otra disciplina. Y que incluso algunas ramas de la Ciencia, para lograr sus objetivos, necesitan del apoyo interdisciplinar de las Humanidades.

Veamos algunos ejemplos que creo que son clarificadores. Algunos son evidentes: todos coincidiríamos en que descubrir las claves ocultas de las manifestaciones artísticas y de los procesos intelectuales que han generado nuevas corrientes estéticas nos ayuda a entender no solo otras épocas sino el mundo que nos rodea y el hecho de que los ciudadanos tomemos decisiones que afectan a nuestra vida cotidiana como el tipo de casas que habitamos, los vestidos que nos ponemos o la música que escuchamos. Suelen ser factores cotidianos en los que no solemos reparar, pero que nos condicionan hasta en los aspectos más íntimos de nuestra vida. Y, si miramos a nuestro entorno, en una región que cuenta con manifestaciones artísticas de primer orden como sus monumentos tartésicos y romanos o con colecciones de arte contemporáneo como, por ejemplo, la que alberga el Museo Helga de Alvear, nadie podría negar que este es un campo de investigación imprescindible para reivindicar el inmenso valor de nuestro patrimonio.

Sin embargo, no todo el mundo sabe que, en un momento en el que somos conscientes de la emergencia medioambiental que amenaza al mundo, conocer las claves del clima de nuestro continente o del comportamiento del sol en los últimos cuatro siglos no puede lograrse sin que físicos de la tierra trabajen, codo con codo, con filólogos clásicos. Solo hay que tener en cuenta que la ingente literatura científica de autores como Newton, que observaron esos fenómenos en el siglo XVIII, está escrita en latín, que en esos siglos fue la lengua de la ciencia antes de que se implantara el dominio del inglés. Sin esos filólogos clásicos, esas preciosas observaciones solares escritas en latín serían una información inútil, perdida en los anaqueles de viejas bibliotecas, y no nos darían claves que pueden ser decisivas para comprender las mutaciones de nuestro clima. Un enfoque novedoso de investigación interdisciplinar en el que Extremadura es pionera.

Del mismo modo, conocer mejor nuestro pasado no solo ayuda a entender nuestro presente sino también a prevenir errores futuros que puedan poner en peligro la paz social o nuestra propia supervivencia. Y, si no, que se lo pregunten a los asesores presidenciales de la Casa Blanca que, ya en tiempos de Trump, han recurrido a investigadores en Humanidades para prevenir las consecuencias del que puede convertirse en el mayor conflicto que ponga en peligro nuestra existencia: la guerra entre Estados Unidos y China. No en balde, hoy se habla de ‘la trampa de Tucídides’ para hacer referencia a las claves de un posible conflicto que solo puede entenderse en toda su magnitud si se conoce y se profundiza en los entresijos de otra contienda tan lejana como la Guerra del Peloponeso que enfrentó a Atenas y Esparta en el siglo V antes de Cristo. Esos investigadores de saberes humanísticos «inútiles», como la historia antigua o la teoría política, han puesto de manifiesto, extrapolando datos objetivos, el enorme peligro que supone el hecho de que una potencia militar y económica hegemónica (como es ahora los EE UU) tema ser superada por otra ascendente que está a punto de superarla (como es el caso de China). Y han revelado que esta situación de fricción se ha dado en múltiples ocasiones a lo largo de la historia con consecuencias siempre nefastas. Toda una advertencia que no nos conviene obviar.

Podrían darse muchos más ejemplos de líneas de investigación en Humanidades en Extremadura, pero creo que está claro que las imágenes del huevo de dinosaurio, del científico y del T-Rex no solo son un ‘meme’ simpático, sino que también esconden una verdad: apoyar la investigación en Humanidades es una necesidad inapelable.