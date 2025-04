Invasión de aceras

Comenta Compartir

Cuando salgo a andar me pregunto ¿cuándo hemos vendido nuestras aceras a los bares y restaurantes? ¿Han consultado a los ciudadanos o estamos ante una ... invasión? ¿Cómo están actuando los ayuntamientos al respecto? Hace tiempo observo que hay una práctica tremendamente invasiva en Badajoz por parte de la hostelería. En realidad, el uso de las terrazas es algo que llevamos haciendo desde hace mucho tiempo, pero desde el covid hemos podido comprobar cómo colonizan las aceras allá donde hay consumidores. Es tal su explosión que las han invadido dejando en un segundo plano la necesidad de circular de los peatones. En Badajoz este problema se agrava porque los reducidos espacios que dejan para los peatones hay que compartirlos con las bicicletas, patinetes y demás fauna que se niega, como vehículos que son, a circular por la calzada. Antiguamente las plazas las ocupábamos los niños para jugar a la pelota, montar en bicicleta, correr... El juego de las tejas era otra historia, eran juegos en los que predominaba la participación de las niñas. Para llevar a cabo el juego era necesario disponer de terreno asfaltado y una tiza para marcar la caja y los números en el suelo. Y, ¿qué me dicen de la comba? o, en las cálidas noches de verano, charlar, poniendo como testigo un banco, ¡pero de sentarse, oiga! Aunque reconozco, con tristeza, que estos juegos están anticuados y es posible que no vuelvan.

Pero, claro, con un Ayuntamiento en minoria y una oposición destinada a que dentro de unos meses tome el posible relevo de los que hoy gobiernan, ¿qué quieren que les diga? Vista gorda. Y los peatones, que den la vuelta por la acera de enfrente o que pasen por donde puedan. Un consejo: no vayan por las aceras haciendo cambios de sentido, es peligroso. Claro que nuestro alcalde dirá que «¿qué es eso del peatón?, pues que se hubiesen hecho políticos, así tendrían coche y chófer».

