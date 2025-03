Intervenir el mercado de alquiler

Comenta Compartir

El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, parece tomarnos por tontos. Tras obligar indirectamente a todo aquel que tiene un negocio a subir los precios para ... hacer frente a su sangría de impuestos, a mandar al paro a algunos por lo mismo al no poder hacer frente el empleador a tanto, ahora es como si quisiera dificultarlo todo más. Gasta el dinero ciudadano en comprar casas, lejos de plantearlo entre quienes ponen el dinero. Porque bajar impuestos ¿para qué? Este alcalde que algunos pudieran considerar un tahúr, se haría trampas al solitario si no fuese porque las cartas son nuestras. Parece hundirnos en la miseria y luego hacer y deshacer con nuestro dinero como para perjudicar a los pocos que sobreviviesen a su debacle económica vía IBI. Tal vez antes de regir habría que aprender economía básica o, al menos, tener buena voluntad. Podría algún mal pensado creer que todo es más fruto del sectarismo o de la inutilidad que de la falta de capacidad, no creamos esto. Pensar que nuestro alcalde vierte todos sus esfuerzos en poner una sonrisa para las fotos sería pensar poco de él, o mucho y no bueno. Lejos de eso, estoy convencido de que el alcalde de Cáceres pone tan buena voluntad en todo como con los ganaderos de la Fundación Valhondo.

Pero como se suele decir, para opiniones los colores. Pese a ello, solo hay una política económica acertada, la que aumenta la renta y el bienestar de los ciudadanos y no la que aumenta su miseria.

Cartas a la directora