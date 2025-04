Internet sí y no

Comenta Compartir

En el primer año de la pandemia las herramientas digitales sirvieron para facilitarnos una nueva normalidad con restricciones. El año 2020 exigió cambios de hábitos ... y el aislamiento físico propició el traslado de gran parte de la actividad a entornos en línea para toda la población, incluidas las personas mayores. El salto de digitalización se ha reflejado en varios ámbitos y sectores demográficos, sobre todo en el de los mayores de 65 años. El Barómetro UDP marca la dimensión de la brecha: el 40,5% de los mayores aseguran que nunca han accedido a internet. Sin embargo, el porcentaje de personas mayores que usan internet sigue aumentando y representan 6 de cada 10 (59,5%), mientras que en 2019 no llegaban a la mitad (46,8%) y en 2017 eran el 32,7%. Aumenta el porcentaje de quienes no usan internet porque no disponen de ordenador o tablet (47%) con respecto al 43,6% registrado en 2019, aunque sin llegar al 52,8% que se registró en 2017, cuando este motivo era el que ocupaba el primer lugar. La brecha digital no es solo cuestión de edad: la renta, el lugar de residencia, la situación laboral, formación académica... también influyen en el nivel de acceso a internet. Hay 4,4 millones de españoles que nunca han utilizado internet. Un 12,7% de los mayores de 16 años. Por otro lado, el 72% de los desconectados tiene 65 años o más, esto refleja el principal factor al hablar de brecha digital, la edad.

Hay casi un 14% de los hogares españoles que no disponen de conexión a internet. 2,22 millones de viviendas excluidas del mundo digital. El uso de internet entre los 16 y los 24 años es diario, un 91,6% lo usa diariamente. En el otro lado de la balanza, los mayores de 65 años, el porcentaje desciende hasta el 33,6%. En resumen, España sigue teniendo en esto peores números que el resto de la UE.

