Interinos en el alero

Comenta Compartir

La nueva sentencia del Tribunal de Justicia de la UE en la que sugiere a España considerar indefinidos a los empleados públicos que hayan encadenado ... contratos temporales durante años, «siempre que no implique una interpretación del Derecho nacional contraria a la Ley», choca con los criterios del Supremo, que acaba de rechazar esa conversión automática por ser contraria a los principios constitucionales que deben regir el acceso a la función pública. Una contradicción no fácilmente resoluble. El fallo desestima como alternativas los procesos selectivos y las indemnizaciones que prevé la normativa aprobada en 2021 para zanjar el problema, lo que enreda más la madeja. Es de esperar que, al pronunciarse sobre la consulta que le ha elevado el Supremo, el TJUE aporte fórmulas que resuelvan el caso sin propiciar una masiva litigiosidad por la posible vulneración de derechos. Con más de 300.000 interinos regularizados con una norma que el Gobierno puede verse obligado a rectificar, es urgente clarificar un conflicto desatado por el sistemático uso de la interinidad para supuestos en los que no está prevista, lo que ha situado en niveles escandalosos la eventualidad en el sector público.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Opinión HOY