Angel González, (se llama como el poeta), un jubilado al que conozco desde que se dedicaba a la visita médica. Aficionado al cine, su padre ... proyectaba películas en el López, como Alfredo en 'Cinema Paradiso'. Ángel me dijo un día: «Diego, tienes que escribir en el periódico con más frecuencia y de cosas interesantes».

Ahora en casa pienso a qué se refería con lo de cosas interesantes. Para mí lo importante son las tiendas del barrio, el kiosco de los periódicos, que por cierto ha cerrado igual que el de San Francisco. Para mí lo prioritario es mi calle, el barrio, la ciudad, mis vecinos, el río, ¡madre mía cómo está el río! Para mí lo interesante es la cotidianidad, los hijos, la familia, los amigos de siempre, algunos nuevos, la fotografías, las exposiciones, incluidas las mías aunque despierten poco interés. No importa, mejor que vender cuadros es lo divertidas que son las presentaciones de Arte Joven con Miguel Ángel y el grupo Cávea

¿Qué es interesante? ¿Gragera, Cabezas, Cadenas, Velez? Anda ya. Sobre Borges y Cervantes escriben otros, Pecellín Lancharro, que fue mi profesor, comenta libros. Tamayo y Liñán hablan de política, Caro y Plácido pone la poesía, Marabel la historia, Tinoco la crítica, Ana Zafra y Agapito la ironía. Alberto González escudos, placas, anécdotas..., López-Lago, Badajoz en construcción, también transportes alternativos.

Mis musas son las cajeras, los camareros, los repartidores de Glovo, los heterosexuales, los que toman vino de pitarra sin emborracharse, el que sube la bombona, los que viven solos, las sudamericanas que cuidan ancianos.

¿Qué es interesante? ¿Valdecañas? igual que Manzano se salió con la suya y tiró el Cubo, los ecologistas siguen erre que erre, sobre ello han escrito tribunas en el periódico entre otros Felipe Llerena, que también fue mi profesor.

¿Qué es interesante?, para mí lo interesante es el entusiasmo que pone Ángel cuando habla de cine, me dice que escriba más, aunque publicar más no sea responsabilidad del periódico es la falta de tiempo, las horas en el trabajo, mi niña aunque ella no me quita tiempo, me lo da, tardes en bicicleta, carreras en la Granadilla, mis libros de lectura, también de estudio, la fotografía.

¿Qué es lo interesante?, busco la sencillez en mis columnas desprendiéndome de lastres, de adjetivos innecesarios, huyendo de modas, de lo que sale en la tele. Me interesan las pequeñas cosas, el abuelo que pasea a su nieta, el ciego que vende cupones, escribir lento, vivir lento, amar despacio...