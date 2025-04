AL PP LE INTERESA POCO EXTREMADURA

Los populares extremeños siguen a la espera de que sus dirigentes nacionales, que son los que llevan la batuta claro está y marcan los tiempos, ... les fijen la fecha del congreso con el que poder empezar a prepararse para la próxima cita electoral. Esa que al candidato que sea le llevará a enfrentarse a priori con Guillermo Fernández Vara y, aunque no fuera así, en cualquier caso a un PSOE que gobierna con mayoría absoluta en esta región y que está más que asentado en pueblos y ciudades. Un partido que a estas alturas, y a pesar de ese completo asentamiento, ha finalizado sus congresos y ha fijado su estructura directiva.

Frente a este PSOE, el PP está en pañales en Extremadura. Y aun así los populares siguen esperando a que Madrid les autorice la convocatoria, fije la fecha del congreso y posiblemente también al candidato. Porque ya se sabe que eso de las primarias, aunque unos y otros las defienden como un gran ejercicio de democracia interna y esas cosas, en realidad no les gusta ni a unos ni a otros. Porque después hay que dedicar demasiado tiempo y esfuerzo a cerrar brechas y curar heridas, a un proceso de integración que al final se consigue solo cuando lo avalan los votos en las urnas.

Pero esta espera que soporta el PP de Extremadura ratifica que los que mandan de verdad están en Madrid y que la región les interesa poco. Puede ser porque el peso político de esta comunidad autónoma en número de diputados y senadores es escaso; tal vez porque consideran que los esfuerzos hay que centrarlos en los territorios donde hay posibilidades de victoria y aquí ven pocas; acaso porque no tienen claro quién debe presidir el partido en la región y ser el candidato; o quizás porque prefieren esperar a que las aguas se calmen para tomar la decisión, después del jaleíllo que se montó hace unas semanas con el baile de nombres que comenzaron a salir. Jaleíllos que no gustan en los partidos, deseosos siempre de calma y de ofrecer una imagen de unidad con la que demostrar, sobre todo, que quien está al frente tiene de verdad el control.

Pero resulta que quizás por la tardanza en la convocatoria del congreso y porque se da por hecho, porque nadie ha dicho lo contrario hasta el momento, que José Antonio Monago no repetirá como líder del PP extremeño, aunque seguro no hay nada y menos en política, lo cierto es que han comenzado a salir algunos nombres a la palestra. Primero fue Fernando Pizarro, cuando en una entrevista en HOY hace cinco meses confirmó que no repetiría como candidato a la Alcaldía de Plasencia y expresó su disposición a liderar el partido en la región si las direcciones y los militantes quisieran. Unas declaraciones en realidad esperadas dentro y fuera del PP, por eso de la renovación de la que tanto hablan, y porque Plasencia es la única ciudad de las cuatro grandes que gobierna este partido y, en el caso de Pizarro, lo hace por tercera legislatura consecutiva y con mayoría absoluta. Pero después del nombre del primer edil placentino surgieron otros. No se sabe si por el interés de los nombrados, por el de quienes les gustaría que ellos fueran los sucesores de Monago o por quienes buscan descartarlos directamente, dejando claro, una vez han dado los nombres, que no cuentan con el respaldo preciso en la región. El caso es que la historia se lío porque el día en que Rafael Mateos asumía la dirección de los populares cacereños, el alcalde de Plasencia volvió a expresar su disposición a suceder a Monago. Y entonces a su nombre se unieron los de la portavoz del PP en la Asamblea, Cristina Teniente; el de la concejala de Cáceres María Guardiola; y el del alcalde de Madrigalejo, Sergio Rey.

Las conversaciones y posicionamientos internos, especialmente de quienes más peso tendrán en la decisión final, parece que recortaron enseguida el listado de 'candidatables' y José Antonio Monago y Fernando Pizarro se apresuraron a dar una imagen de unidad apenas unos días después en el Monasterio de Yuste, donde coincidieron en la entrega del premio Carlos V a Angela Merkel. Una imagen buscada para tranquilizar el jaleíllo montado con el baile de nombres y mostrar ante el jefe, Pablo Casado, que acudió al acto, que no hay guerra de facciones. Otra cosa es si lo que hablaron se correspondió o no con la imagen de unidad que pretendieron y se avanzó algo, mucho o nada en la elección del candidato.

Lo cierto es que después de su paso por la región el silencio ha vuelto al PP extremeño, que el congreso sigue sin convocarse y que la demora, frente a un sólido PSOE, solo resta tiempo al futuro candidato, sea el que sea, para comenzar a trabajar en la difícil tarea de sumar en un territorio en el que ha perdido presencia en no pocas localidades. Por eso parece que a los dirigentes nacionales del PP les interesa poco la región y a los da aquí, no lo suficiente para alzar la voz.