En estos momentos soportamos en nuestro país una oposición política inadmisible, tan burda que la lleva a incumplir la Constitución, con lo cual cuestionan la ... legalidad de estos partidos. La ciudadanía lo sabe, y lo rechaza, y también sabe que lo que además nos interesa a todos es que suban los sueldos, que han subido. Que suban las pensiones, que han subido y parece que vuelven a subir, permitiendo un desahogo ante la actual inflación. Que bajen las cifras de paro, que han bajado, etc.

Lo que interesa es que se solucione el problema de la vivienda. El Gobierno debe poner unos márgenes, como ocurre en otros países de Europa y promover la vivienda social. Blindar la sanidad pública, para que pervertidas y pervertidos de la política no cuestionen nuestro derecho a la salud. Los insultos en las Cámaras, en los que invierte nuestro dinero esta deleznable oposición, no nos interesan para nada. Nos interesaría que estuvieran ocupados en la prosperidad de este país, que no estuvieran derrochando la riqueza de tantos miles de jóvenes que se tienen que marchar a otros países porque aquí son incapaces de aprovechar su talento, y cuando intentan hacerlo, pretenden tener a doctores en diversas ramas científicas con sueldos de mil euros. Toda una humillación. Todo esto es lo que interesa señores políticos, no sus deleznables discursitos en las Cámaras.

Sí, ustedes son unos canallas. Luis Landero fue muy objetivo. Dijo la pura verdad.