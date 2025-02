Interés por la España vacía

Comenta Compartir

La revisión de los términos de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas cuya última actualización es de 2009 y que se ha saltado las revisiones quinquenales previstas en la propia norma, ha puesto en marcha a las autonomías, que buscan el mejor ... acomodo para cada una. El sistema actual ha quedado obsoleto por las innumerables modificaciones no siempre transparentes que se han realizado y por la experiencia de una inequidad que salta a la vista. Por ello, urge un nuevo sistema de redistribución horizontal de los recursos que pueda ser por tanto debatido en público. Los recursos que debe recibir cada comunidad han de obtenerse de una serie de criterios de reparto. El más obvio es la población, un indicador que deberá ajustarse de acuerdo con índices que reflejen la extensión de la comunidad (y por tanto la densidad de población), la edad promedio (de la que dependerán las demandas formativas y de dotaciones sociales), la cantidad y calidad de infraestructuras existentes, la renta per capita, etc. A partir de tales indicadores, se constatable que hay dos clases de comunidades: las más ricas y densamente pobladas aspiran a métodos de reparto que liguen la asignación presupuestaria a la población bruta. Madrid, Cataluña, Baleares y Valencia estarían en esta posición. En cambio, los presidente de las ocho comunidades que acaban de reunirse en Santiago de Compostela: Extremadura, Galicia, Castilla y León, Asturias, Cantabria, La Rioja, Castilla-La Mancha y Aragón -el 62% del territorio nacional y el 25% de la población total–, buscan como es lógico ventajas para las provincias y comunidades despobladas, de forma que la baja densidad proporcione más recursos. De hecho, la sombra de Teruel Existe, con su estratégico diputado en el Congreso, ha planeado sobre la reunión, ya que ciertas encuestas han avisado de que si se generaliza la formación de estos partidos regionalistas, podrían capturar hasta 15 diputados de los que ahora están en manos de PSOE y PP.

No es extraño que Lambán, el presidente aragonés, socialista, la emprendiera en Santiago contra los movimientos «cantonales o populistas», un elemento más de «inestabilidad» e «incertidumbre» que «hacen cada vez más ingobernable el país» y que tienen su origen «en un mito alimentado por los nietos de los que emigraron y que puede derivar en un timo político». La tesis de Lambán es pueril, ya que lo que ha ocurrido es normal en el campo de la mercadotecnia política: cuando las reivindicaciones –justificadas– de un territorio toman cuerpo, se acaba formando un grupo de presión, en este caso una agrupación de electores, que arrebata la representación a los partidos convencionales. Ha hecho más Teruel Existe por su provincia que PP y PSOE en más de 40 años de bipartidismo imperfecto. Y la solución no estriba en prohibir o criminalizar estas reacciones espontáneas de la sociedad, equivalentes a los partidos nacionalistas de la periferia que nadie cuestiona, sino en enmendar las malas políticas y aplicar criterios de equidad y de solidaridad a los más necesitados. De hecho, PP y PSOE están inquietos por esta movilización que complicaría todavía más el mapa actual de partidos y obligaría a coaliciones más complejas y extremas. Todo lo dicho ha de tener en cuenta el criterio de la suficiencia: todas las comunidades han de disponer de unos servicios públicos esenciales (sanidad, educación, asistencia social, transportes) suficientemente dotados, por lo que hay que establecer unos mínimos, que al menos representen el promedio de todo el país. Si así se hace, la gestión y la competencia harán el resto. Siempre en el bien entendido de que la presión fiscal ha de mantenerse entre márgenes razonables para evitar paraísos fiscales, deslocalizaciones y ventajismos. Sería bueno un gran consenso, o al menos un gran debate clarificador que los ciudadanos pudieran interiorizar y aplaudir.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Opinión HOY