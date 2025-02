Insospechada extraescolar

Comenta Compartir

Quizá Gabriel Rufián tenga razón en sus ideales ario-lingüísticos. Ahora mismo no equiparo Netflix a 'The Crown' o 'La casa de papel'. Oigo Netflix ... y pienso en Rufián. Ayer publicaba 'El Periódico' en portada: 'El catalán recula en el cole a causa de plataformas como Netflix'. Y 'Los expertos atribuyen al consumo audiovisual en castellano el retroceso de la lengua catalana entre los jóvenes'. Estamos con el TSJC ordenando al Govern que garantice un 25% de cuota en castellano en las aulas y el Govern que nanay. La realidad va por otro lado. En 4º de ESO los alumnos son competentes tanto en catalán como en castellano. Por otro lado, y como explicación (como si el castellano hubiera acabado de extraescolar clandestina), el 62% de los alumnos, también de 4º de ESO, consumen televisión solo en castellano. Y «perciben el catalán como una lengua no necesaria o poco útil». Popper sostenía que la televisión era mala maestra. No siempre, don Karl.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión