He notado un bajón en la gente y se consume como nunca valeriana, trankimazin, tila u orfidal. Como los peces, las serpientes y los sapos ... sin párpados, hay personas que se pasan la noche en vela en este tiempo de incertidumbre, inseguridad, ansiedad y tristeza. 'La Gioconda' es una obra que está por encima del artista, pero en este caso el artista que nos gobierna quiere ser desafiante y ponerse encima de la UE. Aquel miedo a no dormir de Pedro Sánchez si Podemos se integraba en su Gobierno ha contagiado a millones de personas con la memez del insomnio. La pandemia, el duro invierno con el que nos amenazan y la subida de la cesta de la compra me provocan desvelo, vigilia, falta de sueño y pesadillas, tanto que a veces por la noche me incorporo y escuchó ladrar algún perro o la luz de la luna. En España, el gobierno de la gente y el panorama político, la crisis de la energía, la subida de los alimentos esenciales como el pan, la leche, los huevos o el aceite junto con la barbarie en Ucrania provocan dificultades para dormir. Se vive el infierno de la vigilia cuando se multiplican las colas de hambre y el Mediterráneo es el mayor cementerio del mundo de seres humanos. Nunca me atrevo a tomar café cargado, el insomnio es una forma de secarte el cerebro de terror poco a poco.

Cartas a la directora