Insólito ensayo acerca de la nada

Me comenta un amigo psiquiatra que la nada padece un trastorno de identidad, pues aún no tiene claro si existe o solamente es un apaño ... de filósofos y astrofísicos para lucirse en sus libros. Y lo peor es que no responde al tratamiento, así que tenemos nada inestable para rato. Pero, si tenemos nada, ¿tenemos algo? ¡Vaya lío! En realidad, no es lo mismo la nada que nada. O que nada de nada. O el castizo na, que lo escriben con tilde, aunque no la necesite. Na te debo... cantaba Miguel de Molina en 'La bien pagá' y por casi nada más se exilió en América. A Franco no le gustaba nada de nada aquel coplista, homosexual y republicano, el colmo de la degradación para la ortodoxia y buenas costumbres del régimen. Bueno, a Franco lo que más le gustaban eran naderías como ser caudillo, las conjuraciones judeomasónicas y salir en el NO-DO. Lo peor fue que aquellas naderías escondían la horrible nada, la ausencia de humanidad de las cunetas que sepultaron a supuestos enemigos de la patria y la carencia de libertad arrebatada a muchos españoles. Es curioso, Mussolini y Franco eran figuras ridículas, pero sus regímenes no fueron nada ridículos, sino verdaderamente eficaces a la hora de manifestarse como dictaduras.

Otro amigo, físico, me dice que para él la nada se equipara un poco con el cero absoluto, una especie de nada congelada absolutamente. Cero por cero es cero, en la escuela. Ausencia de todo. No quisiera exagerar, pero a menudo escucho y observo a algunos políticos que se aproximan al cero patatero. Sin embargo, otros se elevan a cierta altura. Pocos, casi nadie, casi nada. A veces la nada se muestra groseramente. En la 'Crónica de Badajoz', allá por el 8 marzo del 1864, se inserta un artículo de opinión en el que se hace una comparación, pretendidamente graciosa, entre las edades del hombre y de la mujer relacionándolas con las aves. Según el autor, el hombre a los quince es un chorlito, a los veinte, un pollo; a los cuarenta, un pavo real; a los sesenta, un mochuelo y a partir de los ochenta, dice, ¡Dios nos la depare buena! Pero en el turno de las mujeres, la cosa se complica. Copio textualmente: «La mujer, desde uno a diez años, es pájaro mosca; de diez a quince, golondrina, de quince a veinte, ave del paraíso, de veinte a veinte y cinco (sic), tórtola, de veinte y cinco a treinta, paloma, de treinta a cuarenta, cotorra. De cuarenta a cincuenta, lechuza, de cincuenta a sesenta, ave fría. Desde los sesenta en adelante, no es ave, ni mujer, ni nada». Otra vez la nada, a la que se arroja a las mujeres simplemente por cumplir años. Con nuestros ojos del siglo XXI este final seguro que no nos gusta ni pizca, que es como decir nada en versión mi madre. No me hagan mucho caso con este extraño ensayo. A fin de cuentas, la nada no es más que la envoltura del universo. Ahí es nada.

