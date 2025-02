Comenta Compartir

He seguido la campaña electoral andaluza desde Jerez de la Frontera, una ciudad que, por su potencial humano, social y económico, ha recibido a lo más granado de los figurines nacionales. Solo he asistido a un mitin, en el que me regalaron banderitas, caramelos, globos, ... chapas y un mechero, al estilo de las primeras elecciones generales del 1977, que también se celebraron en un tórrido junio. De programa nada, que ese fue el mayor acierto, pero dijeron que ellos eran los buenos, que todos los demás, juntos y por separados, eran los malos y que Andalucía caería en un pozo sin fondo si perdía la oportunidad de elegirlos. ¡Y parece que la única que va sobrada es Yolanda Díaz! Todo normal, nada nuevo, pero uno de los participantes repitió como novedad el conocido mantra: insistir, persistir, resistir y nunca desistir. Me recordó un chiste viejo: un sacerdote estaba aburrido de oír en confesión que muchas habían sucumbido en la tentación de Lolito, un vástago del pueblo que, insistiendo, persistiendo, resistiendo y nunca desistiendo, derretía hasta los adoquines. Otra más se arrodilló en el confesionario, contando la dificultad de aguantar tanto requiebro y el cura, cansado, la cortó en seco: «Hija mía, si es Lolito el que te susurra, date por jodida».

Los canales andaluces, con las elecciones autonómicas y la romería del Rocío han cubierto la práctica totalidad de sus programaciones, por lo que, en diferido, he seguido el día a día, incluyendo los debates correspondientes. Concluida la campaña, creo que se ha movido poco el voto, que la gente está aburrida, el PSOE resignado a integrarse en la comparsa de los perdedores, que Vox se ha confundido con su candidata, porque la Olona no conecta por su sobreactuación e histrionismo. Esta señora se quiere tanto que puede competir con Pedro Sánchez. Toda la izquierda junta sacará menos que el PP y Moreno Bonilla, como Mañueco en Castilla y León, tendrá su misma disyuntiva: pactar con Vox o repetir las elecciones, porque ningún sondeo vaticina que con lo poco de Cs sea suficiente. Es decir, 'habemus papam' porque tres sondeos adelantan que, si se repiten las elecciones, el mayor beneficiado será Vox y el gran damnificado el PP. Abascal también ha repetido que Macarena Olona tiene cara de vicepresidenta. Será divertido, porque la señora dará muchos días de gloria. Después de Galicia, Madrid, Castilla y León y el fiasco que se espera en Andalucía, ¿que hará el gran flautista de la Moncloa? Seguirá queriéndose igual porque más no es posible y por la deriva de sus últimos «autobesos», posiblemente señale a Putin como artífice del cuarto descalabro socialista consecutivo. ¡Y seguro que en el PSOE siguen mirándole con embeleso! El sátrapa ruso se ha convertido en ungüento para todos nuestros males y Pedro Sánchez lo reparte como Franco a las confabulaciones judeo-masónicas. ¿Habrá autocrítica? Claro, faltaría más. Ximo Puig se atusará el peluquín, García-Page dará algún capotazo antes de la siesta, Fernández Vara hablará del gusano de seda… Moreno Bonilla, pese al éxito que todos le vaticinan, debería encomendarse a la Blanca Paloma para que le ayude a insistir, persistir, resistir y nunca desistir. Como Lolito. Y pedirle a Mañueco el manual para montar un mueble muy difícil, porque Macarena Olona tiene más baches que el camino del Rocío.

