La insistencia de Infinity Lithium

Nueva ofensiva de Infinity Lithium para promocionar el giro que le ha dado a su proyecto para extraer litio en Valdeflores. Ya el pasado mes de octubre la compañía australiana llevó a cabo en Cáceres una detallada presentación de este cambio, que básicamente consiste en que la mina será subterránea y no a cielo abierto, con un impacto visual mucho menor. La nula respuesta tanto de la sociedad cacereña como de los políticos locales ha llevado a la empresa a desarrollar una nueva campaña sobre el terreno, con reuniones programadas por toda Extremadura en las dos últimas semanas, al mismo tiempo que trata de buscar un apoyo más contundente en la Alianza Europea de Baterías, que ha mantenido este miércoles su sexto encuentro anual. Apela a la necesidad de litio de la Unión Europea, que lo ha declarado materia prima estratégica.

Los esfuerzos de Infinity Lithium por cambiar la percepción que se tiene en Cáceres de su proyecto minero están resultando, por ahora, infructuosos. Ni la sociedad civil ni los políticos han dado muestras no ya de apoyar, sino tan siquiera de interesarse por los cambios en el modo de explotación que plantea la empresa. A estas alturas casi nadie está dispuesto a exponerse defendiendo una iniciativa empresarial que ha perdido por completo la batalla de la opinión pública. No importa ya lo que Infinity trate de explicar, incluso aunque algunas de las nuevas propuestas puedan sonar razonables, porque no tiene quien le escuche. Cuando se le ha preguntado esta semana a Luis Salaya por la presencia en Cáceres de los altos directivos de la compañía australiana su respuesta, entre irónica y despectiva, ha sido que espera que hayan comido bien y disfrutado de la ciudad. También ha dicho que a él nadie de la empresa le ha pedido una reunión, y hasta ha puesto en duda que ese nuevo proyecto de mina subterránea exista en realidad, porque en el Ayuntamiento no se ha presentado.

Las vías del diálogo y la persuasión parecen estar cerradas para los promotores de la mina de litio, pero no hay que olvidar que Infinity tiene otros caminos para seguir avanzando en el proyecto. Su recurso contra la decisión de la Junta de denegarle el permiso de investigación para la zona de Valdeflores donde se encuentra el yacimiento principal sigue pendiente de resolución judicial. Además, aunque los tribunales fallaran en su contra, le queda la opción de solicitar directamente la explotación de la mina una vez que finalice el estudio de viabilidad que está desarrollando, un 'atajo' que, según ha reconocido la propia Junta de Extremadura, permite la actual Ley de Minas. Como se ha repetido hasta la saciedad, incluso así tendría que encontrar el modo de doblegar el plan de urbanismo de Cáceres, que prohíbe de manera expresa la actividad extractiva en el paraje de Valdeflores, aun cuando el rechazo político a cambiarlo –se intentó sin éxito hace unos años– es prácticamente unánime. Que desde las instituciones europeas se vaya a ejercer presión para que la mina salga adelante, como busca Infinity y temen algunos colectivos, es algo que está por verse, pero esa posibilidad tampoco parece inquietar de momento a los gobernantes cacereños.

