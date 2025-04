Una insegura ley de vivienda

Comenta Compartir

La determinación del Gobierno de aprobar el proyecto de ley que regulará el nuevo Derecho de Vivienda sin atender las advertencias del Consejo General del ... Poder Judicial, salvo alguna puntualización técnica, tiende sobre la norma una sombra de inseguridad jurídica que la convicción del PSOE y Unidas Podemos en la solvencia de su iniciativa no consigue disipar. Que la redacción y el contenido de la propuesta legislativa hayan generado un intenso debate en el propio CGPJ y que su criterio no sea vinculante no eximen al Ejecutivo de la responsabilidad que contrae al avanzar en la ley desoyendo las recomendaciones planteadas. Una llamada de atención que no debería quedar desatendida en tanto que está avalada por una holgada y plural mayoría de 15 a 6 vocales del Consejo y que alerta de algo tan insoslayable como la deficiente calidad jurídica de la iniciativa. El problema del acceso viable y justo a la vivienda, enquistado con administraciones de todo color político, requiere que las reformas legales que se emprendan sean antes eficaces que ideológicas. Y, sobre todo, exige que los cambios lleguen amparados por una seguridad jurídica que potencialmente no los enmarañe antes siquiera de ser desplegados.

