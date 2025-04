Inquilinos entre propietarios

Comenta Compartir

El índice de referencia de arrendamientos de vivienda quedó ayer fijado por el INE en el máximo de 2,2% de incremento para los contratos ... de alquiler que deban actualizarse este mismo mes de enero de 2025. Es el resultado de una fórmula que combina la variación anual del IPC, la variación anual del IPC subyacente y las tasas de variación media ajustada de ambos, con los datos del pasado noviembre como referencia y debiendo recurrir a los de diciembre para la actualización de los alquileres que venzan en febrero; y así sucesivamente. La medida, que tiende a situar la subida de los precios de alquiler por debajo de la tasa de inflación, permite impedir que la prórroga de los contratos conlleve alzas arbitrarias que dificulten el acceso a la vivienda. Pero ésta depende tanto de la promoción de nuevos equipamientos y de la rehabilitación del parque existente junto a su entorno urbanístico, que deberá pasar tiempo para evaluar cuáles son los efectos reales, a medio y largo plazo, de una medida que en apariencia se presenta justa. En tanto que el IPC llegue a contenerse en el 2%, e incluso por debajo del objetivo fijado por el Banco Central Europeo, los inquilinos que no hayan logrado acordar la prórroga de la renta durante cinco años con un particular, y durante siete años con un gran tenedor, se encontrarán a salvo de abusos. Pero no está claro que ello les asegure condiciones ventajosas de cara a que la vivienda alquilada mejore, o a cambiar de casa con cierta facilidad.

Si en España no acaba de asentarse una política de vivienda igualitaria, que haga honor al artículo 47 de la Constitución, se debe a una concurrencia de factores de los que la mayoría de ciudadanos son partícipes. Seis de cada diez son propietarios de un inmueble habitable, cuyo valor de mercado no desean depreciar sino todo lo contrario. El precio del suelo disponible está sujeto a fluctuaciones que tienden a encarecerlo. Las iniciativas contra el mantenimiento de viviendas vacías no logran persuadir y mucho menos estimular a sus propietarios para que les den un uso socialmente más razonable. El derecho a la vivienda se lleva muy mal con la demagogia. Y sería decepcionante que las virtudes del 2,2% máximo de subida de la renta de alquiler este enero acabaran siendo poco más que un alivio temporal para los menos, si el conjunto de las administraciones no se pone de acuerdo para activar competencias y propiedades. Incluyendo la revisión en común de las cláusulas de concesión de vivienda pública. y mejor en alquiler que en propiedad.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión