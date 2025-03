Inocentes en extinción

Han encontrado ustedes muchas inocentadas en la prensa de ayer? Los más jóvenes ni siquiera saben en qué consistía 'el día de los inocentes', ni ... las bromas que se gastaban en los centros de trabajo. Aquello de los inocentes ahora se me antoja como algo perteneciente a una época plácida y paciente, donde los periodistas agudizaban el ingenio para colar ese día alguna 'fake' con trazas de verosimilitud y añadir así, al menos una vez al año, un punto de salero al acontecer, no siempre cargado de buenas noticias. Es posible que entonces fuéramos un poco más pardillos que ahora, donde todos hemos perdido en cierta medida la inocencia, y nunca mejor dicho.

A mi modo de ver, dos son los factores que han hecho prácticamente desaparecer la esencia del día de los inocentes. Por un lado, el panorama informativo se ha dado la vuelta como un calcetín. Ahora la gente se informa tanto por la prensa como por las redes sociales, ese maremágnum de rumores, chismes y bulos con escaso control de las plataformas. No tiene sentido incluir una mentira en la prensa un día al año, cuando ya tenemos bien servido de embustes y patrañas lo que leemos el resto de los días. O si no, den una vuelta por las redes, por ejemplo, para leer noticias sobre la pandemia, y verán cuántas teorías, opiniones de 'expertos', supuestos estudios sobre vacunas, etc., inundan el ciberespacio sumiéndonos en la más absoluta desinformación, y reclutando nuevos inocentes. Por no hablar de los mensajes engañosos o abiertamente delictivos que hasta suplantan la identidad de organismos sanitarios para hacerse con nuestros datos.

Y otra razón que explicaría la desaparición de las inocentadas en los periódicos es sencilla: con el tiempo, las noticias de verdad cada vez se iban pareciendo más a las rebuscadas bromas de antaño, con lo cual se perdió el efecto pretendido. O si no, lean noticias de ahora mismo: «La OCDE considera insuficiente la edad de 67 años para la jubilación en España, que debía ser al menos de 70 años para garantizar el sistema a medio plazo». O bien, «el precio de la luz podría alcanzar los 500 €/Mwh en el próximo año». La cruda y real verdad parece concluir que hemos venido padeciendo una inocentada permanente desde hace algunos lustros, como si el cómputo del tiempo estuviera guiado por extraños calendarios donde todos los días eran 28 de diciembre. El llamado «estado del bienestar» ha sido una de las la inocentadas del siglo; un artificio cruel que ha necesitado más de una generación para caer en distintos desengaños. Ahora resulta que hay más desigualdad y pobreza que antes. La opción de los gobiernos occidentales de prometer beneficios futuros a cambio de votos presentes ha dado resultado solo mientras parecía sostenerse una sociedad idílica con sus necesidades presentes y futuras cubiertas. Pero no se apuren: la máquina de hacer dinero de la Unión Europea lo va a arreglar todo. Ja. Me gustaban más los tiempos con menos proyecciones a futuro, y leer que la torre de Pisa se había caído.