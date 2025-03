Es 28 de diciembre. Aquí estoy, en el día de los Santos Inocentes, pero sin interés alguno en escribir sobre dicha festividad o sobre las ... inocentadas que tradicionalmente se practican en la fecha, tanto a nivel personal como en el plano social, muy en particular en los medios de comunicación.

Mi intención es reflexionar un poco, sin ánimo de pontificar, sobre este término tan manoseado. Libre de culpa, dice la primera acepción del diccionario RAE. De acuerdo. «Cándido, sin malicia, fácil de engañar», aparece en la tercera. Y aquí ya empiezo yo a no ser tan inocente; porque eso de no tener malicia...; vale en un niño pequeño, o en alguien cuyo nivel de cognición es menor de lo normal. Y fácil de engañar... ¡buff!, me temo que aquí la cosa se complica.

Fácil de engañar puede ser un niño, sí, a veces. Fácil de engañar lo puede ser un novio/a, marido/esposa, un amigo, un padre, cualquiera que 'inocentemente' cree de verdad en la otra persona. Fácil de engañar es el comprador al que la palabrería y simpatía del vendedor lo convence sin poner en duda sus palabras. Fácil, facilísimo de engañar, es el seguidor de una ideología, de un partido político, al que le dicen lo que quiere escuchar. Aunque yo, en este caso, disiento de la candidez que se le supone. Pienso, más bien, que está bastante maliciado. Y ya, felizmente 'engañado' por el bulo, 'fake' o trola, se convertirá en el mejor re-emisor de lo que le han dictado.

Y en la sexta acepción, la RAE indica que coloquialmente significa 'ignorante', bastante próximo a la incorrecta etimología de «carente de ciencia». Me gusta esta acepción. Mucho. Y cuando se habla de la «presunción de inocencia», aplicada sobre todo a los políticos, creo sinceramente que se está utilizando esta acepción.

Feliz día. Feliz 2022.