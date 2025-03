¿Inocentada, chapuza o discriminación?

Comenta Compartir

Mi hijo nació el 28 de diciembre de 2009. Sí, el día de los Santos Inocentes. Ya está en el instituto en primero de ESO, ... pero no goza de los mismos derechos que sus compañeros. Mi hijo sigue sin ser vacunado contra la covid. En septiembre no pudo vacunarse por no haber cumplido los doce años; en diciembre, cuando del 20 al 22 se vacunó a los nacidos en 2010, 2011 y 2012, él, aún con 11 años, tampoco pudo vacunarse por no estar en el colegio (único sitio de vacunación para estas edades), por más que solicitamos opciones para vacunarlo, nos contestaron: «Las normas establecidas para la realización de la vacunación de grupo de población al que hace referencia en su correo, se han establecido entre la Consejería de Educación y los Servicios Centrales del SES, por lo que no podemos atender su solicitud», o sea, el alumnado de 2009 que cumple años en diciembre no lo contemplan. Después de cumplir los doce años solicitamos cita y hasta el 20 de enero nada, por lo que mi hijo volverá al Instituto el próximo 10 de enero con la alta incidencia de positivos, igual que se fue, sin vacunar, cuando ya están vacunados los niños de 9, 10 y 11 años y a partir del 12 de enero los de 5, 6, 7 y 8 años. Señores del SES y Educación, pregunto: ¿esto es una chapuza más, una inocentada o una discriminación?

Cartas a la directora